Cionistički mediji: Prelazak doseljenika u Siriju mogao bi postati strateška kriza za Izrael

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), ove osobe, od kojih su neke povezane s takozvanim pokretom "Mladi brda", više puta ulaze na sirijsku teritoriju s različitih graničnih prijelaza, a prema sigurnosnim izvorima, ove akcije više nisu sporadično ponašanje, već se čine kao organizirani obrazac.

Prema ovim izvorima, u nekim slučajevima, desetine ljudi su istovremeno učestvovale u ovim akcijama i čak su oštetile graničnu ogradu.

Izraelski sigurnosni izvori objavili su da je vojska svaki put kada se dogodi takav incident prisiljena koristiti snage, dronove, opremu za nadzor i operativne jedinice za progon ovih osoba; akcija koja, prema njihovim riječima, smanjuje obrambene sposobnosti vojske na sjevernim granicama i uključuje snage koje bi trebale provoditi obrambene misije u progon doseljenika.

Također je objavljeno da su neke od ovih osoba, naoružane alatima poput lopata, opreme za bušenje i drvenih greda, namjeravale izgraditi infrastrukturu unutar sirijske teritorije.

U izvještaju se dodaje da je glavna briga izraelske vojske mogućnost ozbiljnog sigurnosnog incidenta, jer prema sigurnosnim izvorima, ako oružane snage prisutne u Siriji pucaju na ove osobe ili ih otmu, može nastati kriza sa strateškim posljedicama.

Ovi izvori također su kritizirali neefikasnost pravosudnih i mehanizama za provođenje zakona u odvraćanju ovih osoba i upozorili da će se ova pojava nastaviti sve dok ne bude troškova odvraćanja za takve akcije.