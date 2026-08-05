Milioni Iranaca obilježavaju Erbein, pozivajući na osvetu za vođu šehida

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul-Bayt, ABNA, U utorak su učesnici u ceremonijama žalosti i simboličnim hodočašnim procesijama obnovili odanost imamu, a istovremeno su odali počast onima koje su Sjedinjene Američke Države i Izrael ubili u nedavnim nametnutim ratovima.

Noseći crvene zastave, učesnici su zahtijevali osvetu za šehida Vođu Islamske revolucije, ajetulaha sejjida Alija Hamneija.

Najveći skup održan je u glavnom gradu Teheranu, gdje je godišnje okupljanje onih koji nisu posjetili Kerbeli započela prije zore na starom trgu Imama Husseina i protezala se otprilike 15 kilometara do harema Abdol Azima al-Hasanija u gradu Reyu, južno od glavnog grada.

Događaj, održan pod sloganom "Treba ustati", privukao je ogromne mase vjernika koji nisu mogli putovati u Irak, rekreirajući atmosferu hodočašća od Najafa do Kerbele unutar Irana.

Cijelom rutom, učesnici su nosili iranske zastave uz crne transparente žalosti i crvene zastave s natpisom "Ya Latharat al-Hussein" (O osvetnici Husseina), dok su portreti šehida, članova pokreta otpora i drugih žrtava rata bili istaknuti.

Organizatori su opisali marš kao posvećen sjećanju na mučenike i ponovnoj potvrdi zahtjeva za osvetom protiv onih koji su odgovorni za njihovu smrt.