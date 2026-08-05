Pezeshkian: Iran će podržati sve pregovaračke odluke koje palestinski lideri usvoje

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul-Bayt ABNA: Tokom telefonskog razgovora s Khalilom al-Hayyom, šefom Političkog biroa palestinskog pokreta otpora Hamas, Pezeshkian mu je čestitao na imenovanju i izrazio nadu da će njegova nova uloga služiti palestinskom narodu i stanovnicima Pojasa Gaze.

Iranski predsjednik odao je počast palestinskim mučenicima, posebno pokojnom političkom lideru Hamasa Ismailu Haniyehu, čija se godišnjica atentata obilježava.

Haniyehovo atentat tokom posjete Iranu opisao je kao "nepravedan kriminalni čin" izraelskog režima.

Haniyeha je ubio izraelski režim 31. jula 2024. godine, dok je bio u Teheranu kako bi prisustvovao inauguraciji predsjednika Pezeshkiana.

Hvaleći otpornost palestinskog naroda suočenog s izraelskim napadima, Pezeshkian je rekao da će srca iranskog naroda i zvaničnika "uvijek ostati uz potlačeni narod Palestine", dodajući da će Iran nastaviti podržavati palestinsku naciju "u najvećoj mogućoj mjeri".

Predsjednik je također pohvalio napore al-Hayye da ojača koordinaciju među palestinskim frakcijama, naglašavajući da će "Islamska Republika Iran podržati svaku mjeru, inicijativu ili odluku koju donesu palestinski lideri tokom pregovora".