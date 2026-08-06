Izvještaj Al-Arabiye o sporazumu između Irana i Omana; detalji i uslovi za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Hormuški moreuz, kao jedan od najvažnijih strateških prolaza na svijetu, postao je fokus političkih i diplomatskih konsultacija posljednjih mjeseci nakon sigurnosnih dešavanja u regiji. U situaciji u kojoj su osiguranje sigurnosti plovidbe i obnavljanje normalnog brodskog saobraćaja postali jedan od zahtjeva regionalnih i međunarodnih aktera, povećale su se spekulacije o postizanju zajedničkog mehanizma za upravljanje ovim plovnim putem.

U tom kontekstu, saudijski medij Al-Arabiya izvijestio je, pozivajući se na visokopozicionirani izvor, da bi sporazum između Irana i Omana o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza mogao biti objavljen u narednim danima, te tvrdio da je ovaj sporazum zamišljen kao privremeni 60-dnevni program za početak tehničkih pregovora i upravljanje pomorskim saobraćajem.

Prema izvještajima saudijskih medija, visokopozicionirani izvor rekao je Al-Arabiji da će sporazum o ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca vjerovatno biti zvanično objavljen u narednim danima.

Mediji tvrde da je ovaj sporazum formuliran kao privremeni 60-dnevni mehanizam i da mu je cilj prekid trenutne blokade i otvaranje puta za početak tehničkih pregovora o trajnim aranžmanima pomorskog saobraćaja na ovom strateškom plovnom putu.

Prema izvještaju, u okviru navodnog sporazuma, brodovi koji ulaze u Perzijski zaljev prolazit će brodskom rutom bliže iranskoj obali, a brodovi koji izlaze prolazit će rutom bliže omanskoj obali. Također je rečeno da bi tokom provedbe ovog sporazuma neke zemlje u regiji mogle sudjelovati u operacijama čišćenja mina i provođenju tehničkih mjera potrebnih za osiguranje morskih ruta.

Al-Arabiya je također dodala da se indirektni kontakti između Teherana i Washingtona putem posrednika nastavljaju, te da je privremeni sporazum o Hormuškom moreuzu dio diplomatskih napora za smanjenje napetosti i pružanje platforme za tehničke pregovore između uključenih strana.

U međuvremenu, mreža Al-Hadath je također izvijestila da sporazum još nije odobrilo iransko Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost i da se ne može smatrati konačnim dok ga ovo tijelo konačno ne odobri. Mediji su također tvrdili da će službena objava sporazuma biti predmet procesa donošenja odluka unutar Irana.

Ove tvrdnje dolaze u vrijeme kada su Teheran i Muscat prethodno najavili održavanje nekoliko rundi razgovora o sigurnosti i slobodi plovidbe u Hormuškom moreuzu i nastavak konsultacija na političkom i tehničkom nivou. Međutim, nijedan iranski zvaničnik još nije potvrdio detalje koje su predstavili saudijski mediji u vezi s uslovima sporazuma ili vremenom njegovog objavljivanja.