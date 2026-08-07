Sigurnost Perzijskog zaljeva mora doći iznutra regije, a ne izvana: zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova

„Sigurnost je nešto što se mora graditi iznutra regije i sve zemlje regije trebaju sudjelovati u njenom osiguravanju“, rekao je zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova za pravne i međunarodne poslove, Kazem Gharibabadi, u unaprijed snimljenom intervjuu za IRNA koji je objavljen u petak.

Na osnovu informacija dostupnih Teheranu i tekućih kontakata s regionalnim zvaničnicima, zemlje su došle do zaključka da bi svaka eskalacija sukoba i nastavak vojnih operacija bili „vrlo opasni“ za njihovu vlastitu sigurnost, dodao je.

Upozorio je da će zemlje u regiji biti "direktno i teško pogođene bilo kakvim širenjem ili nastavkom vojnih operacija".

Gharibabadi je ponovio činjenicu da bi nastavak vojnih akcija mogao biti štetan i destruktivan za sigurnost i ekonomski razvoj zemalja Perzijskog zaljeva.

Nakon 40-dnevnog američko-izraelskog rata i tokom implementacije memoranduma o razumijevanju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, među zemljama na južnim obalama Perzijskog zaljeva postignut je konsenzus da regionalne sigurnosne probleme trebaju razmatrati i rješavati same zemlje regije, rekao je diplomata.

Opisao je razvoj događaja kao pozitivan trend i rekao da je Iran uvijek naglašavao da regionalna pitanja pripadaju zemljama u regiji i da one trebaju osigurati sigurnost.

"Stoga smo pozdravili ovaj pristup", rekao je iranski diplomata.

Gharibabadi je dodao da će se, ako se mir, spokoj i stabilnost vrate u regiju, vjerovatno nastaviti sastanci o sigurnosti među državama u regiji.

„Zemlje Perzijskog zaljeva shvatile su da im prisustvo stranih sila i vanjskih snaga, čak i sa najnaprednijom vojnom opremom, pa čak i na njihovoj vlastitoj teritoriji, ne pruža sigurnost“, istakao je.

Komentari dolaze u trenutku kada je Iran više puta naglasio da je prisustvo američkih vojnih snaga u Perzijskom zaljevu doprinijelo regionalnoj nestabilnosti, napetostima i sukobima, tvrdeći da se trajna sigurnost može postići samo saradnjom među zemljama regije, a ne oslanjanjem na vanjske sile.

SAD su koristile svoje baze u nekoliko arapskih zemalja za svoju neizazvanu agresiju protiv Irana od 28. februara. Iran je odgovorio svakodnevnim talasima raketa i dronova koji su ciljali američku i izraelsku imovinu širom regije, dok je istovremeno nametao ograničenja na Hormuški moreuz.