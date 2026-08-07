Iranski napadi ostavili stotine američkih vojnika s trajnim povredama mozga

Skoro 700 američkih vojnika ranjeno je u iranskim raketnim i napadima dronovima na američke baze otkako je agresija Washingtona protiv Irana eskalirala, prema američkim vojnim zvaničnicima. Većini su dijagnosticirane traumatske povrede mozga i vratili su se na dužnost nakon liječenja, izvijestio je Associated Press.

Pentagon je većinu povreda zadobijenih tokom dvonedeljnog perioda opisao kao "manje potrese mozga". Ali medicinski stručnjaci upozoravaju da se naizgled blagi potres mozga može razviti u trajne neurološke probleme, uključujući glavobolje, vrtoglavicu, gubitak pamćenja, poteškoće s koncentracijom i hronični umor.

Ljekari kažu da trenutno ne postoji pouzdan način da se odmah utvrdi koje će povrede od eksplozije rezultirati trajnim komplikacijama. Također nastavljaju proučavati kako snažne eksplozije mogu oštetiti mozak čak i bez direktnog udarca u glavu.

Široka upotreba iranskih projektila i dronova povećala je zabrinutost unutar američke vojske, jer se eksplozije mogu dogoditi u neposrednoj blizini američkih trupa, povećavajući rizik od povreda mozga povezanih s eksplozijom.

Obim povreda oživio je zabrinutost da bi traumatske povrede mozga mogle ponovo postati glavno naslijeđe američkog rata, kao što se dogodilo tokom ratova u Iraku i Afganistanu.

Više od 500.000 američkih vojnika dijagnosticirano je s traumatskim povredama mozga između 2000. i 2025. godine, prema podacima američke vojske.

Posljedice mogu trajati godinama. Bivši marinac Joe Shearer rekao je za AP da su dvije eksplozije koje je doživio tokom svog raspoređivanja u Irak 2005. godine tek nedavno dijagnosticirane kao traumatske povrede mozga. On i dalje pati od migrena, vrtoglavice, vertiga, osjetljivosti na svjetlost i gubitka pamćenja.

Najnovije povrede su također podstakle ispitivanje tretmana dostupnog američkim trupama. Demokratski zakonodavci traže istragu o medicinskoj njezi pruženoj pripadnicima vojske ranjenim u iranskom napadu dronom u Kuvajtu u kojem je ranije u ratu ubijeno šest američkih vojnika.

Demokratska senatorica Tammy Baldwin rekla je da su neki povrijeđeni američki vojnici izvijestili da čekaju sedmicama na pregled ili specijalizirani tretman za traumatske povrede mozga.

Povrede naglašavaju rastuće troškove Washingtonovog rata protiv Irana, s iranskim raketnim i napadima dronova koji nanose štetu američkim snagama koja bi se mogla proširiti daleko izvan bojnog polja i trajati dugo nakon završetka rata.

Iranski napadi odmazde ubili su nekoliko američkih vojnika i oštetili najmanje 20 američkih vojnih lokacija od početka američko-izraelske agresije na Islamsku Republiku.

Novi izvještaji ukazuju na to da je američka vojska potrošila značajan dio svojih globalnih zaliha visokopreciznih raketa dugog dometa tokom petomjesečnog rata agresije protiv Irana.

Iscrpljivanje ključne municije navodno je podstaklo rastuću frustraciju unutar Trumpove administracije, a američki predsjednik Donald Trump suočio se s ministrom rata Peteom Hegsethom zbog nedostatka kritičnog oružja i očiglednog pritiska na vojne sposobnosti Washingtona.

Prema izvještaju koji je u srijedu objavio The Washington Post, Trump se prošlog petka suočio s Hegsethom u Camp Davidu, zahtijevajući objašnjenje zašto mu je navodno data "netačna slika" američkih vojnih sposobnosti.