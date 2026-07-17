Narodne mobilizacijske snage (PMF) pokrenule su poseban plan za hodočašće Erbein

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), iračke Narodne mobilizacijske snage (PMF) objavile su danas, u petak, da su pokrenule poseban plan za hodočašće Erbein.

Prema Iračkoj novinskoj agenciji (WAA), u saopštenju organizacije se navodi da su Narodne mobilizacijske snage (PMF) pokrenule poseban plan usluga za hodočašće Imama Huseina (AS) po naređenju Abdulaziza Al-Mohammadawyja, načelnika štaba Narodnih mobilizacijskih snaga (PMF), i u koordinaciji s guvernerom Kerbele.

Prema saopštenju, specijalizirana mehanizacija i snage poslane su na mjesta misije u različitim područjima svetog grada Kerbele kako bi izvršile operacije čišćenja, pripremile puteve, podržale servisne institucije i obezbijedile uslove za pružanje usluga milionima hodočasnika Erbeina.

U saopštenju se nastavlja: Ova akcija se provodi u okviru sveobuhvatnog plana usluga i u koordinaciji s vladom, sigurnosnim i servisnim institucijama, a njen cilj je pružiti najbolje usluge, podržati napore gubernije i osigurati uspješno održavanje hodočašća.