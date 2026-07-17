Američki napadi na infrastrukturu su primjeri ratnih zločina

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama izjavio je u pismu Antoniju Guterresu, generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija i predsjedniku Vijeća sigurnosti, da Islamska Republika Iran najsnažnijim mogućim tonom osuđuje agresivne akcije i namjerno ciljanje civilne infrastrukture od strane Sjedinjenih Američkih Država.

Iravani je naglasio da su brojni napadi na civilne ciljeve ozbiljna kršenja međunarodnog humanitarnog prava i predstavljaju ratne zločine za koje Sjedinjene Američke Države snose punu međunarodnu odgovornost.

Iranski ambasador pri UN-u je naglasio: „Nastavak ovih ilegalnih oružanih napada predstavlja ozbiljnu prijetnju međunarodnom miru i sigurnosti, slobodi plovidbe, regionalnoj stabilnosti i sigurnosti Perzijskog zaljeva i Hormuškog tjesnaca.“

Cijeli tekst pisma ambasadora i stalnog predstavnika Islamske Republike Iran pri Ujedinjenim nacijama upućenog generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija i predsjedniku Vijeća sigurnosti glasi:

U ime Boga, Najmilostivijeg, Najmilosrdnijeg

Nakon prethodnih pisama u vezi s kontinuiranim agresivnim djelovanjem Sjedinjenih Američkih Država protiv Islamske Republike Iran, želio bih obavijestiti Vašu Ekselenciju i članove Vijeća sigurnosti da zbog kontinuirane nemogućnosti Vijeća sigurnosti da ispuni svoje odgovornosti, Sjedinjene Države nastavljaju svoje agresivne akcije protiv suvereniteta i teritorijalnog integriteta Irana i čine gnusne ratne zločine protiv iranskog naroda, što predstavlja jasno kršenje Povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava, posebno međunarodnog humanitarnog prava.

U tom smislu, želio bih vas obavijestiti da su od 8. jula do danas, 16. jula 2026. godine, Sjedinjene Američke Države nastavile s raširenim vojnim napadima na različite dijelove teritorije Islamske Republike Iran, posebno na južne provincije, obalne gradove i luke duž Perzijskog zaljeva i Hormuškog tjesnaca. Ponovljeni napadi izvedeni su na gradove, uključujući Bandar Abbas, Bushehr, Ahvaz, Chabahar, Konarak, Jask, Sirik, Iranshahr, otok Abu Musa i otok Greater Tunb.

U ranim jutarnjim satima danas, 16. jula 2026. godine, napadnuti su i gradovi Shiraz, Khorramabad, Semnan, Urmia i Hamedan. Cilj ovih napada bile su luke, transportne mreže, komunikacijski objekti, logistički centri, radarski sistemi, sistemi obalne odbrane i druga infrastruktura vitalna za civilno stanovništvo i funkcioniranje nacionalne ekonomije, uzrokujući veliku štetu.

Sistematsko uništavanje ove civilne infrastrukture poremetilo je komercijalne aktivnosti, pomorski transport, spasilačke službe i svakodnevne životne standarde građana, sa dubokim dugoročnim humanitarnim, ekološkim i ekonomskim posljedicama. Tokom ovog nedavnog vala kriminalnih napada, više od 35 Iranaca je poginulo, a više od 260 je povrijeđeno.

Među žrtvama su civili, spasioci, vatrogasci, ekolozi i ribari. Dana 8. jula 2026. godine, vatrogasac koji je bio na misiji pomoći nakon američkog napada na aerodrom Iranshahr poginuo je na dužnosti.

Također, u ranim jutarnjim satima 14. jula 2026. godine, Sjedinjene Američke Države su ciljale ispostavu ekologa u selu Seyed Jozar, okrug Haji Abad, provincija Hormozgan, ubivši tri člana porodice gospodina Javada Hassanzadeha, predanog i posvećenog ekologa.

U ranim jutarnjim satima 15. jula 2026. godine, Sjedinjene Američke Države su izvele raketni napad na kasarne i spavaonice Kopnenih snaga Vojske Islamske Republike Iran u Bampouru, Iranshahru, Sistanu i provinciji Baluchestan. Trinaest projektila je ispaljeno na spavaonicu, što je rezultiralo mučeničkom smrću sedam hrabrih branitelja domovine, i to Reze Shafieija, Farhada Alavija, Abolfazla Molaeija, Hosseina Jafarija, Alireze Ghasemija, Hesameddina Abbasija i Abbasa Hassana Shahija.

Brojni drugi vojnici su također povrijeđeni i još uvijek su na liječenju. U još jednom gnusnom činu, u srijedu navečer, 15. jula 2026. godine, bolnica Shahid Baghaei je oštećena kao rezultat brutalnih američkih zračnih napada na različita područja grada Ahvaza i njegove okoline.

Kako bi se zaštitili životi i sigurnost pacijenata, bolnica je evakuirana, a njeni pacijenti su prebačeni u druge medicinske centre. Ova bolnica je specijalizirani medicinski centar u provinciji Khuzestan koji pruža medicinske usluge i njegu djeci oboljeloj od raka i drugih bolesti povezanih s krvlju. Veliki broj pacijenata iz cijele provincije i susjednih provincija stalno se obraća ovom centru za medicinske usluge.

Napad SAD-a na ovu bolnicu je kukavički čin i jasan primjer ratnog zločina protiv najnevinijih i najranjivijih ljudi, odnosno djece koja se hrabro bore za svoje živote. Nadalje, samo tokom protekle sedmice, SAD su provele sistematsku kampanju napada na civilne ciljeve i kritičnu civilnu infrastrukturu, uključujući silos za skladištenje pšenice u Hoveyzehu, postrojenje za proizvodnju mineralne vode u području Musian u Dehloranu i pomorski kontrolni toranj u Chabaharu, s ciljem ometanja pomoći ribarima i ugrožavanja sigurnosti pomorske plovidbe i međunarodne trgovine.

Ovi napadi, zajedno s brojnim drugim napadima na civilne ciljeve, predstavljaju ozbiljna kršenja međunarodnog humanitarnog prava i ratne zločine za koje Sjedinjene Američke Države snose punu međunarodnu odgovornost. Duboko je žalosno što su vlada SAD-a i njen predsjednik, svojim izjavama i postupcima, pokazali flagrantno nepoštivanje Povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava.