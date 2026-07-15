Historijski zahtjev naroda južnog Libana je formiranje sposobne vlade za odbranu Libana

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - "Hassan Fadlallah" je kritikovao nedavni sporazum libanonske vlade na ceremoniji u znak sjećanja na jednog od šehida Hezbollaha, tvrdeći da je ovaj sporazum sastavljen u korist cionističkog režima, a ne radi osiguranja interesa Libana, te da ne postoji garancija za okončanje okupacije i očuvanje prava Libana. Također je ocijenio vladine politike kao slabljenje komponenti libanonske moći i otpora.

Naglašavajući da je historijski zahtjev naroda juga da imaju sposobnu i odgovornu vladu koja će braniti zemlju, rekao je da da su libanonske vlade u prošlosti ispunile svoje dužnosti u zaštiti juga, tlo za formiranje narodnog otpora ne bi bilo pripremljeno. Fadlallah je također tvrdio da je cionistički režim unaprijed planirao proširenje svoje agresije i okupaciju dijelova južnog Libana.

Osvrćući se na dešavanja u regiji, libanski parlamentarac je izrazio nadu da će proces dešavanja dovesti do okončanja agresije cionističkog režima, povlačenja ovog režima s libanonskog tla, povratka izbjeglica, oslobađanja zatvorenika i početka obnove pogođenih područja. Također je naglasio kontinuiranu podršku Hezbolaha pogođenim porodicama i napore za obnovu južnih regija Libana.