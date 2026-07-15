Šejh Isa Qassem: Šiitski mezheb u Bahreinu suočava se s egzistencijalnom prijetnjom

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S) - ABNA - ajatollah šejh Isa Qassem, bahreinski učenjak, naglasio je: Politička prava šiitskih građana u Bahreinu i njihova opšta građanska prava ozbiljno su oslabljena do te mjere da od njih gotovo ništa nije ostalo, a lišavanje njihovih prava postalo je vrlo rašireno i pretjerano.

Prema web stranici Al-Wefaq, bahreinski vjerski učenjak je nastavio: "Nema mjesta samozadovoljstvu u vraćanju ovih prava, a ozbiljnost u njihovom zahtijevanju mora se nastaviti, i mora doći dan kada će ova prava biti vraćena onima koji na njih imaju vjersko i zakonsko pravo."

Ajatollah šejh Isa Qsasem je također naglasio: "Sudbina šiitskog mezheba u Bahreinu, njenih učenjaka, govornika, pisaca, učitelja i općenito njenih propagandista, te onih koji odgovaraju na pitanja građana o njenim temeljima i jurisprudenciji, pod ozbiljnom je egzistencijalnom prijetnjom, a to uključuje i držanje talaca u zatvorima, nepravedna suđenja i druge slučajeve."

Najistaknutiji vjerski autoritet Bahreina zaključio je: "Ima li iko u prostranoj zemlji islama i muslimana među ljudima ili vladom ko zabranjuje ugnjetavanje, naređuje dobrotu ili se ljuti zbog Boga?! O Pomoćniče potlačenih, pomozi nam, jer Ti najbolje poznaješ među Svojim robovima tlačitelje i potlačene."