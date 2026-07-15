Pentagon: Međunarodna koalicijska misija u Iraku završava/ Irački premijer: Nijedna naoružana grupa ne mora biti u zemlji od septembra

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul Bayt (ABNA) - koja se poziva na iračku državnu novinsku agenciju "WA", američko Ministarstvo rata je u današnjem saopštenju tvrdilo da će međunarodna koalicijska misija u Iraku završiti krajem septembra.

Prethodno je irački premijer Ali al-Zaidi, uoči posjete Washingtonu, izjavio da nakon 30. septembra (28. oktobra) nema potrebe za bilo kakvim oružanim grupama i da sigurnosne snage mogu zaštititi iračke teritorije.

Al-Zaidi je opisao kraj međunarodne koalicijske misije krajem septembra kao početak nove faze u odnosima između Bagdada i Washingtona.

Ranije je portparol iračke vlade Haider al-Aboudi najavio da će premijer Ali al-Zaidi u ponedjeljak otputovati u Sjedinjene Američke Države na čelu zvanične delegacije.

Navodeći da se ova posjeta provodi u okviru uravnotežene politike razvoja vanjskih odnosa Iraka i na osnovu zajedničkih interesa, rekao je da je ova posjeta od posebnog značaja jer se odvija u trenutnim osjetljivim i složenim uslovima u regionu.