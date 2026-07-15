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Pentagon: Međunarodna koalicijska misija u Iraku završava/ Irački premijer: Nijedna naoružana grupa ne mora biti u zemlji od septembra

15 juli 2026 - 23:42
News ID: 1840797
Pentagon: Međunarodna koalicijska misija u Iraku završava/ Irački premijer: Nijedna naoružana grupa ne mora biti u zemlji od septembra

ABNA24: Američko Ministarstvo rata (Pentagon) objavilo je u saopštenju da će međunarodna koalicijska misija u Iraku završiti krajem septembra. Istovremeno, irački premijer Ali al-Zaidi, uoči svoje zvanične posjete Washingtonu, naglasio je da nakon 30. septembra neće biti potrebe da bilo koja naoružana grupa bude u Iraku i da sigurnosne snage zemlje imaju sposobnost da zaštite cijelu teritoriju Iraka. Portparol iračke vlade također je opisao posjetu kao dio politike razvoja uravnoteženih vanjskih odnosa zasnovanih na zajedničkim interesima.

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul Bayt (ABNA) - koja se poziva na iračku državnu novinsku agenciju "WA", američko Ministarstvo rata je u današnjem saopštenju tvrdilo da će međunarodna koalicijska misija u Iraku završiti krajem septembra.

Prethodno je irački premijer Ali al-Zaidi, uoči posjete Washingtonu, izjavio da nakon 30. septembra (28. oktobra) nema potrebe za bilo kakvim oružanim grupama i da sigurnosne snage mogu zaštititi iračke teritorije.

Al-Zaidi je opisao kraj međunarodne koalicijske misije krajem septembra kao početak nove faze u odnosima između Bagdada i Washingtona.

Ranije je portparol iračke vlade Haider al-Aboudi najavio da će premijer Ali al-Zaidi u ponedjeljak otputovati u Sjedinjene Američke Države na čelu zvanične delegacije.

Navodeći da se ova posjeta provodi u okviru uravnotežene politike razvoja vanjskih odnosa Iraka i na osnovu zajedničkih interesa, rekao je da je ova posjeta od posebnog značaja jer se odvija u trenutnim osjetljivim i složenim uslovima u regionu.

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