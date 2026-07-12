Hormuški moreuz zatvoren za sav tranzit zbog "ilegalnih" kretanja američke vojske

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul-Bayt - ABNA - U kratkom saopštenju na svom X računu u nedjelju, Uprava Perzijskog zaljeva (PGSA) saopštila je da prolaz kroz Hormuški moreuz trenutno nije dostupan usred nedavnih vojnih aktivnosti SAD-a u regiji.

"Zbog nedavnih nezakonitih kretanja američkih vojnih snaga u regiji, tranzit kroz Hormuški moreuz trenutno nije moguć", dodaje se.

Pojašnjeno je da će brodski promet ostati obustavljen dok se u tom području ne uspostavi stabilnost i mir.

"Čim se stabilnost i mir obnove, svi zahtjevi će biti pregledani prema rasporedu i bit će izdane potrebne dozvole", naglasila je vlast.

PGSA je napomenula da je jedini legitimni kanal za dobijanje tranzitnih dozvola njena službena web stranica, PGSA.ir, i savjetovala je plovilima da prate njen nalog na društvenim mrežama na X platformi za ažuriranja u realnom vremenu.

Iran je zatvorio uski put za neprijatelje i njihove saveznike ubrzo nakon što su SAD i izraelski režim 28. februara pokrenuli svoju neizazvanu agresiju na Islamsku Republiku.

Počeo je provoditi mnogo strožu kontrolu nakon što je Donald Trump najavio nastavak ilegalne pomorske blokade iranskih brodova i luka uprkos primirju koje je sam američki predsjednik proglasio 7. aprila.

U saopštenju u subotu, Mornarica Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) objavila je zatvaranje Hormuškog moreuza "do daljnjeg", rekavši da će plovni put ostati zatvoren dok Sjedinjene Države ne okončaju svoju intervenciju u regiji.

Monarica IRGC-a saopštila je da je mjera poduzeta "u svjetlu sigurnosne situacije koja je rezultat nezakonite intervencije stranih sila".

U maju je Iran zvanično pokrenuo PGSA kako bi upravljao pomorskim saobraćajem kroz strateški moreuz, upozoravajući da plovila moraju koordinirati svoje tranzite s iranskim vlastima i koristiti rute koje je definirao Teheran.

U junu su Iran i Sjedinjene Države postigli dogovor s ciljem okončanja ciklusa koji je proizašao iz neizazvane agresije. Washington je tada tvrdio da je ukinuo blokadu, ali nastavlja vojno miješanje u plovni put.