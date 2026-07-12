Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Itamar Ben-Gvir, ministar unutrašnje sigurnosti izraelskog režima, u brzoj reakciji na vijest o smrti Lindseyja Grahama, izrazio je tugu i saučešće u poruci na X, rekavši: "Danas je Izrael izgubio jednog od svojih najvećih prijatelja."

Ben-Gvir je nastavio: Izrael će uvijek pamtiti ovo prijateljstvo, nepokolebljivu podršku i čvrstu posvećenost svojoj sigurnosti.

Izraelski ministar odbrane Katz je također rekao: Izgubili smo bliskog prijatelja Izraela i jednog od njegovih najjačih i najvjernijih pristalica.

Bivši izraelski premijer Bennett je također napisao u poruci: Srce mi se slomilo kada sam čuo vijest o smrti mog prijatelja; Izrael je izgubio jednog od svojih najvećih prijatelja.

Izraelski ministar Cohen je u svojoj poruci rekao: Senator Graham bio je jedan od najvećih prijatelja Izraela u Washingtonu. Zauzeo je čvrste stavove protiv iranske osovine i odigrao važnu ulogu u jačanju veze između Izraela i Sjedinjenih Država.

Izraelski predsjednik Herzog opisao je Grahamovu smrt kao šokantnu i rekao: Bio sam šokiran i slomljenog srca smrću senatora Grahama. Senator Graham bio je pravi vođa američko-izraelske saradnje.

Vrijedi napomenuti da je Lindsey Graham jutros umro od iznenadnog srčanog zastoja. Tokom Ramazanskog rata, čak je davao skandalozne izjave prijeteći Iranu da bi Sjedinjene Države mogle zauzeti dio njegove teritorije.

Kao član cionističkog lobija u američkom Kongresu, više puta je govorio o svom snu o promjeni iranske vlade; ovaj američki zvaničnik preuzeo je ulogu vođe tokom američko-cionističkog puča u januaru 2026. i istovremeno prijetio da će Trump ubiti iranske zvaničnike!