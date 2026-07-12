Poruka Vrhovnog Vođe široko odražena u arapskim medijima: Naglašavanje traženja osvete i nastavak puta otpora

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), poruka ajatollaha sejjida Modžtabe Hameneija, vođe Islamske revolucije, koja je objavljena povodom završetka ispraćaja i dženaze šehida vođe revolucije u Iranu i Iraku, dobila je široku medijsku pažnju.

Libanonske mreže Al-Manar, Al-Mayadeen i novinska web stranica Al-Ahed, objavljujući puni tekst poruke, fokusirale su se na dijelove u kojima Vođa Islamske revolucije predstavlja pokret Ašure kao izvor života islamskog ummeta i Islamske revolucije Irana, te naglašava da je Islamska revolucija od početka bila Husejnova revolucija i da je nastala na osnovu slogana i učenja škole imama Husejna (a.s).

Prema ovim medijskim izvještajima, vođa Islamske revolucije je u ovoj poruci izjavio da kad god se nepravedna krv boraca imama Husejna (a.s) prolije na tlu, islamski ummet se budi i vrijeme i prostor se povezuju sa Ašurom i Kerbelom, a ono što se danas dogodilo u Iranu i Iraku je ponovno utjelovljenje istog Husejnovog epa koji je dao novi život naciji i predstavio školu imama Homeinija i vođe šehida novim izgledom svijetu.

Libanski mediji su također naglasili dijelove poruke u kojima se prisustvo desetina miliona ljudi u gradovima Irana i Iraka, posebno Teheranu, Komu, Mašhadu, Nedžefu i Kerbeli, opisuje kao "historijsko, neprijateljski razbijajuće i neuporedivo" prisustvo, a ovo prisustvo se smatra nastavkom istog poziva potlačenog imama Husejna (a.s) i odgovorom na poziv "Ima li iko da mi pomogne?"

Jemenske mreže; Naglašavanje popularnih dimenzija

Jemenska mreža Al-Masirah i službena novinska agencija Saba također su istakle popularne dimenzije ove poruke, napisavši da je ajatollah sejjid Modžtaba Hamenei opisao historijsko prisustvo naroda na ispraćaju kao simbol solidarnosti islamskog ummeta i znak poraza svih neprijateljskih proračuna, te naglasio da ovo prisustvo otkriva nivo posvećenosti iranske nacije i naroda regije idealima Islamske revolucije.

Ovi mediji su također ukazali na dijelove poruke u kojima vođa Islamske revolucije smatra Iransku revoluciju prirodnim produžetkom Poslanikove misije i pokreta Ašure, te je predstavio šehidskog vođu revolucije kao figuru koja je cijeli svoj život provela u okviru ove škole.

Iračka mreža Al-Ahed; Fokus na traženje osvete

U svom izvještavanju, iračka mreža Al-Ahed više od svega fokusirala se na dio koji se odnosi na traženje osvete za krv šehida nedavnih ratova, citirajući vođu Islamske revolucije: "Osvetit ćemo krv šehida Imama i svih šehida nedavna dva rata." Mreža je također objavila još jedan dio poruke, u kojem se navodi da je osveta zahtjev nacije i da će taj zahtjev definitivno biti ispunjen. Al-Ahed je također istakao još jednu rečenicu iz poruke, prema kojoj će svi počinitelji ovih zločina, čija su imena poznata, jednog dana poželjeti da su umrli prirodnom smrću u svojim krevetima, ali takva sudbina ih neće čekati.

Iračke novine; Zahvalnost za učešće ljudi

Iračke novine Al-Sabah, objavljujući dijelove poruke, također su naglasile zahvalnost vođe Islamske revolucije desetinama miliona ljudi iz iranskog i iračkog naroda koji su prisustvovali ispraćaju, te su napisale da cijeni irački narod zbog njihovog širokog učešća u ceremoniji i obećao osvetu za šehida vođu revolucije i druge šehide nedavnih ratova.

Refleksije u palestinskim, katarskim i saudijskim medijima

Novine Al-Quds Al-Arabi su pod naslovom „Mudžtaba Hamenei posvećen osveti svog oca“ izvijestile da je vođa Islamske revolucije u svojoj prvoj poruci nakon dženaze nazvao osvetu za šehida vođu revolucije zahtjevom islamskog ummeta i izjavio da će taj zahtjev definitivno biti ispunjen.

Al-Jazeera je također objavila dijelove poruke kao udarnu vijest i citirala vođu Islamske revolucije koji je rekao da će počinitelji atentata na šehida vođu revolucije i druge šehida nedavnih ratova nesumnjivo biti odgovorni za svoje zločine i da će slobodni ljudi svijeta uskoro preuzeti dio misije osvete ovih šehida.

Libanske novine Al-Akhbar također su objavile izvještaj pod naslovom „Hamenei naglašava zaštitu puta svog oca i traženje osvete“ i napisale: Vođa Islamske revolucije, iako cijeni veliko prisustvo naroda Irana i Iraka, obnovio je svoje obećanje vođi šehidu Revolucije da će nastaviti svoj put s upornošću, da se neće bojati teškoća ovog puta i da će poput njega vezati srca za Božanska obećanja. Novine su također ukazale na dijelove poruke u kojima je vođa Islamske revolucije naglasio da traženje osvete za vođu šehida revolucije i svih šehida posljednja dva rata nije samo njegova lična odgovornost, već je to misija koju će slobodni ljudi svijeta provoditi čak i u odsustvu sadašnjih zvaničnika.

Novine Al-Sharq Al-Awsat su također fokusirale svoj izvještaj na rečenicu „Traženje osvete za krv mog oca je zahtjev nacije i mora se ispuniti“ i smatrale su ovaj dio poruke najistaknutijim.

Katarska mreža Al-Arabi, iako je prenijela poruku, također je naglasila predanost vođe Islamske revolucije traženju osvete za krv vođe revolucije i drugih šehida ratova iz prošlosti i sadašnjosti.

Nasuprot tome, saudijske mreže Al-Arabiya i Al-Hadath također su izvještavale o objavljivanju ove poruke i fokusirale svoje izvještaje na predanost vođe Islamske revolucije da osveti šehidskog vođu Revolucije.

Općenito, poruka ajatollaha sejjida Modžtabe Hameneija, vhovnog vođe Islamske revolucije Irana, odražavala se u arapskim medijima uglavnom duž tri glavna pravca; prvo, opisujući prisustvo desetina miliona ljudi u Iranu i Iraku kao historijski događaj, drugo, naglašavajući nastavak puta Islamske revolucije i Fronta otpora inspirisanog pokretom Ašure, i treće, proglašavajući odlučnost da se osveti vođa Islamske revolucije i drugi šehidi nedavnih ratova i da se nastavi ovaj put do njegovog potpunog ostvarenja.

Općenito, poruka ajatollaha sejjida Modžtabe Hameneija, vrhovnog vođe Islamske revolucije u Iranu, odražavala se u arapskim medijima uglavnom duž tri glavna pravca:

1. Slavljenje historijskog prisustva naroda: Opisivanje prisustva desetina miliona ljudi u Iranu i Iraku kao historijskog, jedinstvenog događaja koji slama neprijatelja

2. Povezivanje s Ašurom i nastavkom revolucije: Naglašavanje nastavka puta Islamske revolucije i Fronta otpora inspirisanog pokretom Ašure

3. Traženje osvete: Proglašavanje odlučnosti da se osveti šehidski vođa Islamske revolucije i drugi šehidi nedavnih ratova i nastavak ovog puta do njegove potpune realizacije

Vrijedi spomenuti da su regionalni mediji ovu poruku opisali kao znak početka nove faze u vodstvu Islamske revolucije i stavili poseban naglasak na ključnu ulogu traženja osvete za krv vođe šehida i nastavak otpora u ovoj fazi.