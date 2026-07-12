Araghchi: Iran podržava suverenitet Libana, traži kraj izraelske okupacije

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - Na sastanku sa specijalnim koordinatorom Ujedinjenih nacija za Libanon Jeanom Arnaultom u Teheranu u nedjelju, Araghchi je ponovio čvrstu odlučnost Irana da teži okončanju vojne agresije i okupacije Libana od strane izraelskog režima.

Također je oštro osudio ponovljene ilegalne napade SAD-a na Iran, kršenje dogovora u Hormuškom moreuzu i nastavak izraelske vojne agresije i terorističkih akata protiv Libana.

Visoki iranski diplomata upozorio je da Sjedinjene Države snose odgovornost za "opasne" posljedice eskalacije tenzija, opisujući Washington kao stranu koja nije ispunila svoje obaveze.

Araghchi je naglasio potrebu da Ujedinjene nacije zauzmu "čvrst i eksplicitan" stav u osudi američke agresije.

Izrael nastavlja vojne ofanzive širom južnog Libana, gdje je nekoliko gradova posljednjih dana pod ponovljenim napadima.

Izraelski zračni napadi i artiljerijska granatiranja u južnom Libanu događaju se uprkos okvirnom sporazumu potpisanom između Libana i Izraela 26. juna uz posredovanje SAD-a, koji ima za cilj okončanje ofanzive i osiguranje izraelskog povlačenja s libanonske teritorije.

Izraelske snage nastavljaju okupirati regije u južnom Libanu, pri čemu su neka područja držale decenijama, a druga su zauzeta tokom rata 2023-2024, dok su u najnovijoj ofanzivi napredovale preko 10 kilometara u libansku teritoriju.

Od 2. marta, izraelske vojne ofanzive u Libanu odnijele su živote preko 4.300 ljudi i ranile više od 12.200 drugih, prema izvještajima libanskih vlasti, dok su istovremeno raselile više od milion osoba.