Ispraćaj imama šehida bio je simbol odanosti rukovodstvu i poruka islamskom ummetu

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA - šejh Isa Qassem, bahreinski šiitski učenjak, pohvalio je opsežni ispraćaj i dženazu vođe revolucije, koju je održao irački narod, i smatrao je ovo prisustvo miliona simbolom dubine odanosti islamskom rukovodstvu i manifestacijom duha žrtve i istrajnosti protiv arogantnih sila.

U poruci iračkom narodu, objavio je da je veličanstveni ispraćaj i dženaza ajatollaha Hameneija historijski događaj koji je demonstrirao duboke religijske i nacionalne koncepte.

Šejh Isa Qassem je naglasio da je irački narod ovim činom učinio veliku uslugu islamu, svojoj sadašnjosti i budućnosti, te da će pozitivni efekti ovog pokreta biti očigledni u budućnosti za islamsku naciju.

Dodao je: Ovaj ispraćaj miliona bio je manifestacija odanosti Bogu, Poslaniku islama (s.a.v.s.) i Ehlul Baytu (a.s.), kao i pridržavanje vodstva koje je čuvar religije i čuvar dostojanstva islamskog ummeta.

Bahreinski učenjak je također primijetio da veliko prisustvo ljudi na ovoj ceremoniji odražava visok nivo svijesti, iskrenosti i spremnosti na žrtvu u odbrani velikih ideala.

Šejh Isa Qassem je zaključio naglašavajući da je ovaj ogroman skup poslao jasnu poruku svijetu; da islamski ummet nastavlja da se drži svog pravednog vodstva i da ta odanost suočena s izazovima ne samo da neće oslabiti, već će i dalje biti jača nego prije.