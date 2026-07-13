Iran uzvratio na američke napade udarima na nekoliko baza u regionu

Mete koje je Iran pogodio, prema pet saopštenja IRGC-a objavljenih danas:



1️⃣ Jordan



➖Zračna baza princ Hassan

➖Skladišta goriva

➖Skladišta municije



2️⃣ Bahrein



➖Zračna baza Sheikh Issa

➖Centar za zapovijedanje i upravljanje dronovima

➖Centar za održavanje i popravku helikoptera

➖Hangar za avion P-8 za elektronsko ratovanje

➖Juffair - američki vojni objekti i infrastruktura



3️⃣ Kuvajt



➖Zračna baza Ali Al Salem

➖Rezervoari za skladištenje goriva

➖Protuzračni sistem Patriot

➖Zračna baza Ahmad Al-Jaber

➖Strateški radar AN/FPS

➖Američka raketna baza – dva lansera HIMARS

➖Skladišta raketne municije



4️⃣ Oman



➖Dugodometni radar za nadzor zračnog prostora (FPS)

➖Radar za pomorski nadzor