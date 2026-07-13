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Iran uzvratio na američke napade udarima na nekoliko baza u regionu

13 juli 2026 - 21:23
News ID: 1839861
Iran uzvratio na američke napade udarima na nekoliko baza u regionu

ABNA24: Mete koje je Iran pogodio, prema pet saopštenja IRGC-a objavljenih danas.

Mete koje je Iran pogodio, prema pet saopštenja IRGC-a objavljenih danas:

1️⃣ Jordan 

➖Zračna baza princ Hassan
➖Skladišta goriva
➖Skladišta municije

2️⃣ Bahrein 

➖Zračna baza Sheikh Issa
➖Centar za zapovijedanje i upravljanje dronovima
➖Centar za održavanje i popravku helikoptera
➖Hangar za avion P-8 za elektronsko ratovanje
➖Juffair - američki vojni objekti i infrastruktura

3️⃣ Kuvajt 

➖Zračna baza Ali Al Salem
➖Rezervoari za skladištenje goriva
➖Protuzračni sistem Patriot
➖Zračna baza Ahmad Al-Jaber
➖Strateški radar AN/FPS
➖Američka raketna baza – dva lansera HIMARS
➖Skladišta raketne municije

4️⃣ Oman 

➖Dugodometni radar za nadzor zračnog prostora (FPS)
➖Radar za pomorski nadzor

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