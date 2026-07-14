82 britanska zakonodavca pozivaju na bojkot cionističkog režima i prekid prodaje oružja Tel Avivu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), 82 zakonodavca i članova Doma lordova pozvali su na praktične mjere protiv cionističkog režima u pismu upućenom Yvette Cooper, ministrici vanjskih poslova zemlje.

Pismo, koje je sastavljeno u utorak, optužuje britansku vladu da nije ispunila svoje pravne i moralne obaveze da se suoči s izraelskom okupacijom (režimom) uprkos tome što je prošlo skoro godinu dana od savjetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde.

Potpisnici pisma, pozivajući se na presudu Haškog suda iz 2024. godine, naglasili su da najviša sudska vlast Ujedinjenih nacija smatra da je kontinuirano prisustvo Izraela na okupiranim palestinskim teritorijama nezakonito i pozvali na hitan prekid ove situacije.

U pismu se navodi da Izrael ne samo da je ignorisao presudu Suda, već je i produbio obim okupacije u protekle dvije godine. Predstavnici i članovi britanskog Doma lordova izjavili su da su sve vlade obavezne da ne priznaju nezakonitu situaciju koja je rezultat okupacije palestinskih teritorija i da se suzdrže od pomaganja u održavanju ove situacije.

Također su podsjetili da je Međunarodni sud pravde pozvao vlade da se suzdrže od bavljenja ekonomskim i komercijalnim transakcijama s Izraelom u vezi s okupiranim teritorijama koje doprinose nastavku njegovog ilegalnog prisustva.

Shodno tome, potpisnici su pozvali vladu Ujedinjenog Kraljevstva da zabrani svu trgovinu robom i uslugama s ilegalnim izraelskim naseljima i da preduzme mjere protiv kompanija koje profitiraju od okupacije ili je održavaju.

Također su pozvali na ciljane sankcije, uključujući zabrane putovanja i zamrzavanje imovine, protiv svih pojedinaca i subjekata uključenih u održavanje ilegalnog prisustva Izraela na okupiranim palestinskim teritorijama.

Potpisnici su rekli da bi London trebao primijeniti isti standard na izraelsku okupaciju, kao što je brzo koristio sankcije u drugim slučajevima.

U pismu se također poziva britanska vlada da suspenduje trgovinski sporazum između Ujedinjenog Kraljevstva i Izraela dok Tel Aviv ne bude u skladu s međunarodnim pravom i da zaustavi sav transfer oružja režimu, uključujući dijelove borbenih aviona F-35 i drugu opremu koja bi se mogla koristiti u kršenju međunarodnog prava.

Pismo su potpisale ličnosti, uključujući Richarda Bergena, Imrana Husseina, Diane Abbott, Jeremyja Corbyna, Johna McDonnella, Zahru Sultanu, Ayuba Khana i brojne članove Doma lordova.

Britanski zakonodavci su posljednjih godina više puta pozivali na bojkot cionističkog režima, zaustavljanje prodaje oružja i preispitivanje odnosa između Londona i Tel Aviva, ali se britanska vlada u praksi ograničila na ograničene i uglavnom simbolične korake.

Kritičari kažu da su ove mjere više pokušaj smanjenja javnog pritiska, uličnih protesta i rastućih kritika unutar Parlamenta zbog britanske podrške cionističkom režimu, nego znak stvarne promjene u vanjskoj politici Londona.

Posljednje pismo moglo bi biti značajno jer je Andy Burnham, britanski premijer na čekanju i potencijalni nasljednik Keira Starmera, nedavno, pozivajući se na dokaze, rekao da je izraelski režim možda počinio ratne zločine u Gazi i da bi pritisak na Tel Aviv trebalo povećati. Ovaj stav sugerira da bi pitanje Gaze moglo postati jedna od utjecajnih osovina vanjske politike sljedeće britanske vlade prema izraelskom režimu.