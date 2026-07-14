Zamjenik predsjedavajućeg Vrhovnog islamskog vijeća libanonskih šiita: Iran je na početku nove ere nakon šehadeta ajatollaha Hameneija

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Šejh Ali Al-Khatib, potpredsjednik Vrhovnog islamskog vijeća libanonskih šiita, naglasio je na ceremoniji odavanja počasti velikom autoritetu i šehidu vođi Islamske revolucije, ajatollahu sejjidu Aliju Hameneija, da se Islamska Republika Iran nalazi u drugačijoj fazi i na početku nove ere moći nakon njegovog šehadeta.

Šejh Ali Al-Khatib je na ovoj ceremoniji, koja je održana u prisustvu grupe učenjaka, izjavio da Islamska Republika Iran danas obilježava početak nove ere za cijeli svijet u suočavanju sa Zapadom i izazovima koje je ovaj trend bez vrijednosti i licemjerja stvorio u svijetu.

Osvrćući se na arogantnu politiku Washingtona, dodao je: Amerika i njeni lideri, koji žive samo s lažima i licemjerjem, koriste silu i moć kao jedino sredstvo dominacije svijetom.

Zaključno, potpredsjednik Vrhovnog islamskog vijeća libanonskih šiita naglasio je duboke veze između Irana i islamskog ummeta i primijetio: Intelektualni, vjerski i moralni korijeni iranskog vodstva utkani su u srca i duše iranske nacije, kao i među arapskim, islamskim nacijama i svim slobodnim nacijama svijeta.