Poruka ajetullaha sejjida Modžtabe Hameneija: Osveta za krv šehida Hameneija je sigurna

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Mir neka je na tebe, o Sarallahu, i sine Sarallahov, nepravedno ubijeni i ožalošćeni. Mir neka je na tebe, i na tvog djeda, i oca, i majku, i brata, i tvoj porod!

Mir neka je na Imama Husejna, a.s, imama čiji je životvorni poziv na ustanak proširio veliki odjek poslaničke misije do dalekih dubina historije, a njegov rezultat bila je Islamska revolucija u Iranu. Revolucija koja je bila temeljena na putu Husejna, izgrađena i procvjetala sa sloganom i idealima Husejna. Šehid Irana je također odrastao s istim idealima. Bio je sljedbenik Husejna, mislio je poput Husejna, kretao se, borio se i opirao poput Husejna. Na Husejnovom putu je živio, kao Husejn je žrtvovao svoju krv za put Husejnove škole i postao šehid. Među Husejnovim sljedbenicima ima onih koji, kada im se krv nepravedno prolije na tlu za Husejnov put i za Husejnovu školu i ideale (mir neka je s njim), islamski ummet se pokrene i tada, to vrijeme se spoji s Ašurom, a to mjesto s Kerbelom. Sada je isti Husejnov polet pokrenuo našu naciju i dao novi sjaj školi velikog Homeinija i šehida Hameneija. To je zvuk koji stvara životvorni odjek poziva potlačenosti Husejna, a.s, i poziva "Ko će me podržati?" u Iranu, a zatim u Iraku i drugim zemljama, i izaziva zemljotres kod zla. I ovom prilikom, želio bih iskreno zahvaliti na zapanjujućem, snažnom i povijesnom prisustvu desetina miliona ljudi u gradovima i selima Irana i Iraka, posebno Teheranu, Komu, Nedžefu, Kerbeli i Mešhedu, koje je slomilo neprijatelje.

Naša nacija traži osvetu za krv Husejnovu, a.s. Velika iranska nacija godinama je žrtvovala svoju djecu na Husejnovom putu i u ratu protiv neprijatelja Husejna i Husejnove ideologije. A sada traži osvetu za njegovu krv i krv sljedbenika Husejna u sadašnjem vremenu.

Poručujem našem vođi šehidu: O, nepravedno ubijeni! O, ponosni i potlačeni! O, dobri Božiji robe!Obećavamo da ćemo ustrajno hodati pravim putem koji si zacrtao i da se nećemo bojati poteškoća na ovom putu, i poput tebe, hrabrit ćemo se Božijim nagovještajima i obećanjima. Poručujem našem vođi šehidu: Obećavamo da ćemo se osvetiti zločinačkim i nečasnim ubicama za tvoju čistu krv i krv svih šehida ova dva rata. Ova osveta je volja naše nacije i definitivno se mora provesti. Zločinačke i nečasne ubice šehida vođe, čiji je popis dostupan od vrha do dna, ponijet će sa sobom u grob želju za mirnom smrću u krevetu.

Trebali bi znati da ova stvar ne ovisi o mom postojanju ili postojanju drugih zvaničnika. Bili mi prisutni ili ne, to će biti ostvareno i uskoro će svaki od slobodnih ljudi širom svijeta ispuniti dio te Božanske misije.

O, šehidski oče nacije, neka ti je blagoslovljeno ispijanje nektara šehadeta o kojem si sanjao cijeli život. Neka ti je blagoslovljeno nošenje ogrtača šehadeta na tijelu koje nosi obilježja tvoje majke, hazreti Zehre i tvojih pradjedova, hazreti Husejna i hazreti Abbasa, mir i blagoslov neka su na njih. A vi, njegovi potlačeni pratioci, koji ste neočekivano napadnuti od strane neprijatelja i ubijeni, blagoslovljeni ste što ste gosti vođe čiju ste ljubaznost i milost možda mnogo puta osjetili. Taj gospodin koji je kapija Božanske milosti za sve, a posebno za ljude na zemlji, sada je vaš domaćin, a njegovo sigurno susjedstvo postalo je vaš dom.

A ti, o Predvodniče! Velikanu i brižni Imamu! O Ebu al-Hasan al-Riza el-Murteza, neka je na tebe najveći Božiji blagoslov! Sada rasparčano tijelo jednog od slugau tvog harema i čiste porodice, nakon godina napornog rada, truda i neprestane borbe, zajedno s tijelima šehida iz njegove porodice, od kojih je svaki podsjetnik na šehida iz pustinje Kerbele, počiva na ovom čistom tlu do dana kada, po Božanskoj naredbi, sunce svijeta, Obećani Imam, neka Bog ubrza njegov dolazak, izađe iza oblaka skrivenosti i obasja svjetlošću Božanske milosti ljude na Zemlji. Tog dana, za koji se nadamo da će doći vrlo brzo, najsjajnije zvijezde među istinoljubivima, šehidima i velikanima će pratiti tog Imama, i nadamo se da će naš učitelj šehid biti jedan od njih i još jednom pokazati sjajne i čiste prizore borbe i odanosti Allahovom savezu. Možda će ga njegovi pratioci pratiti i tog dana.

O, brižni predvodniče! Naš vođa je sve svoje dao na vašem putu. Njegove šehide ashabe, povjeravamo tebi i tvojoj brizi i naklonosti, tako da, baš kao što su se koristili tvojom milošću u svom ovozemaljskom životu, od sada se nastave koristiti njome na isti način, pa čak i više.

Na kraju, još jednom, izražavamo saučešće našem Predvodniku, hazreti Bekijjetullahu – Imamu Mehdiju (neka mu se Allah smiluje) i molimo tog ljubaznog i velikodušnog Imama da uputi svoje čiste molitve za iranskog šehida, njegove šehide ashabe i sve šehide, te da zatraži od Svemogućeg Boga visoki položaj za sve šehide, za njihove preživjele strpljenje i nagradu, a za potlačeni narod Irana sigurnu i skoru pobjedu, ako Bog da.

Sejjid Modžtaba Huseini Hamenei,

18/Tir/1405

(9. juli 2026.)