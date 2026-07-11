Pritvoreni palestinski doktor Abu Safiya suočava se s ozbiljnim rizikom u izraelskom pritvoru

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul-Bayt (ABNA) - Helmi al-Araj, direktor Centra za odbranu sloboda, dao je ove komentare u subotu, naglašavajući da izraelske vlasti "namjerno ciljaju i sistematski zlostavljaju" doktora.

Araj je dalje rekao da slučaj Abu Safiye "nije izolovan incident", tvrdeći da se palestinski pritvorenici suočavaju s ozbiljnim rizicima usred dokumentovanih svjedočenja koja dokazuju široko rasprostranjeno i sistematsko mučenje.

Nadalje je pozvao međunarodnu zajednicu i organizacije za ljudska prava da pokrenu "hitne pravne mjere" pred međunarodnim sudovima kako bi izraelske vlasti bile odgovorne za njihov tretman Abu Safiye i drugih palestinskih pritvorenika.

Odvojeno, Nezavisna međunarodna istražna komisija UN-a o okupiranoj palestinskoj teritoriji i Radna grupa UN-a za proizvoljna pritvaranja pozvale su na "hitno i bezuvjetno" puštanje Abu Safiye, opisujući njegov pritvor kao proizvoljan i izražavajući zabrinutost da bi njegov tretman mogao predstavljati kršenje međunarodnog prava.

Abu Safiya, 52, direktor bolnice Kamal Adwan u sjevernoj Gazi, pritvoren je od strane izraelskih snaga u decembru 2024. godine zajedno s drugim medicinskim osobljem i pacijentima i ostao je u pritvoru bez formalnih optužbi više od 18 mjeseci.

Prije hapšenja, Abu Safiya je postao istaknuta ličnost koja je dokumentovala uticaj rata na zdravstveni sistem Gaze, nastavljajući svoje medicinske dužnosti uprkos gubitku sina u izraelskom napadu.

Izraelska vojska je otela Abu Safiyu nakon što je izvršila raciju u bolnici, prisilno ga uklonila uz prijetnju oružjem i onesposobila značajne dijelove objekta.

U februaru 2025. godine, izraelski zvaničnici su klasifikovali Abu Safiyu kao "nezakonitog borca" usred navoda o mučenju i neadekvatnoj medicinskoj njezi. Palestinski ured za medije zatvorenika izvijestio je 3. juna 2026. da je premješten u samicu.

Izraelski genocidni rat protiv Gaze, pokrenut u oktobru 2023. godine uz podršku SAD-a, uništio je skoro 90% civilne infrastrukture opkoljene regije i ubio hiljade Palestinaca.

Od stupanja na snagu primirja 10. oktobra 2025. godine, izraelske snage su nastavile izvoditi zračne napade, pucnjave i rušenje širom blokirane teritorije.

Izrael je proširio svoju kontrolu na oko 70% Gaze, ograničavajući Palestince na manje od 30% palestinskog pojasa.

Ukupan broj poginulih u izraelskom ratu u Gazi od oktobra 2023. godine porastao je na 73.090, a preko 173.500 ljudi je povrijeđeno.