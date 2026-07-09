Ispraćaj vođe šehida bio je izuzetan događaj koji je pokazao njegov visoki status

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Mir Masoud Hosseinian, ambasador Islamske Republike Iran u Tunisu, u intervjuu za novinsku agenciju Unews, o ispraćaju vođe šehida Islamske revolucije opisao je ovu ceremoniju kao "ne običnu sahranu, već oproštaj vjerskog i političkog vođe, vjerskog učenjaka i duhovnog oca nacije", te rekao da široko rasprostranjeno prisustvo naroda i zvaničnika odražava nivo podrške i solidarnosti naroda s rukovodstvom Irana.

Iranski ambasador, naglasivši da su ceremoniji prisustvovale zvanične, narodne i vjerske delegacije iz oko 100 zemalja, cijenio je učešće Republike Tunis, koju je predstavljao uvaženi muftija ove zemlje. Prema njegovim riječima, ovo prisustvo odražava međunarodni status mučenika Imama.

Iranski ambasador je također naglasio da široko rasprostranjeno učešće naroda, uprkos teškim uslovima u zemlji, dokazuje da je "Iran zemlja institucija" i da će novi Vrhovni vođa nastaviti put Islamske revolucije.

Što se tiče njegovog ličnog odnosa sa šehidom Imamom Hameneijem, r.a, iranski ambasador je također rekao da se s njim nekoliko puta sastao tokom proteklih godina i da još uvijek čuva prsten koji je dobio na poklon od njega. Također je izrazio tugu što nije mogao prisustvovati ispraćaju