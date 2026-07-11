Letovi Sana-Teheran će se nastaviti, čak i po cijenu zatvaranja saudijskih aerodroma

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - Hizam al-Assad, član političkog ureda jemenskog pokreta Ansarullah: "Civilni letovi između Sane i Teherana će se nastaviti, čak i ako to zahtijeva paraliziranje aktivnosti svih saudijskih aerodroma."

Ranije je vlada u Jemenu, povezana s Rijadom, opisala slijetanje aviona kompanije Mahan na aerodrom Sana, pokoravajući se saudijskoj vladi, kao kršenje jemenskog suvereniteta.

Organizacija poznata kao "Jemensko predsjedničko vijeće", koju je formirala saudijska vlada i koja sebe smatra legitimnom vladom u Jemenu bez ikakvih izbora ili referenduma, izdala je saopštenje u kojem je slijetanje aviona kompanije Mahan na aerodrom Sana opisala kao kršenje suvereniteta zemlje i izazov međunarodnom pravu.

Dana 2. jula, nakon 15 godina, iranski avion je uspio sletjeti na aerodrom u Sani uprkos naporima saudijskih borbenih aviona. Jemenci su ovaj događaj opisali kao kraj zračne blokade koju je nametnula Saudijska Arabija.

Ne spominjući godine sankcija i opsade koje je saudijska vlada nametnula Jemenu, a koje su imale teške posljedice za narod ove zemlje, ova organizacija je izjavila: "Poduzet ćemo potrebne političke i vojne mjere kako bismo spriječili svaki pokušaj kršenja suvereniteta Jemena."

Naravno, ova organizacija nije spomenula koje bi mjere mogla poduzeti kako bi spriječila neuspjeh opsade Jemena!

Tvrdeći da je let na aerodrom u Sani bio kršenje suvereniteta Jemena, Jemensko predsjedničko vijeće je dodalo: "Pozivamo Iran da prestane miješati se u unutrašnje stvari Jemena i poštuje suverenitet i teritorijalni integritet ove zemlje."

Nakon što je avion Mahan Aira sletio na aerodrom u Sani, Yahya Saree, glasnogovornik jemenskih oružanih snaga, izjavio je: "Letovi između aerodroma u Sani i Teheranu će se nastaviti, ako Bog da, kako bi se prekinula opsada i smanjila patnja potlačenog jemenskog naroda, bez obzira na bilo kakve posljedice ili posljedice."