Ispraćaj šehida Hameneija je šiitska oluja koja se neće ponoviti u historiji

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Mansour Al-Farahidi, sirijski sunitski učenjak, opisao je ovaj historijski događaj u epskoj i impresivnoj izjavi u poruci o veličanstvenosti sahrane poginulog vođe Islamske revolucije.

U ovoj poruci je napisao: Nisam vidio potop Arama koji je uništio jemensku branu i zahvatio cijelo Arapsko poluostrvo, niti potop Nuha koji je odnio mokro i suho, niti džine Sulejmanove koji su jeli iz njegovog štapa. Ali nešto je ekvivalentno svemu tome: #Šiitska_oluja, bijesna poplava ljudi i žestoka oluja iz Irana.

Al-Farahidi je na kraju naglasio: Uživajte u ovom nevjerovatnom ljudskom prizoru; prizoru koji se nikada neće ponoviti.