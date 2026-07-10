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Ispraćaj šehida Hameneija je šiitska oluja koja se neće ponoviti u historiji

11 juli 2026 - 00:55
News ID: 1838394
Ispraćaj šehida Hameneija je šiitska oluja koja se neće ponoviti u historiji

ABNA24: Mansour Al-Farahidi, sirijski sunitski učenjak, osvrćući se na neusporedivu veličanstvenost ispraćaja šehida vođe Islamske revolucije, opisao je ovaj događaj kao "šiitsku oluju" i "bujicu ljudi" koja se neće ponoviti u historiji, te pozvao svijet da uživa u ovom nevjerovatnom ljudskom prizoru.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Mansour Al-Farahidi, sirijski sunitski učenjak, opisao je ovaj historijski događaj u epskoj i impresivnoj izjavi u poruci o veličanstvenosti sahrane poginulog vođe Islamske revolucije.

U ovoj poruci je napisao: Nisam vidio potop Arama koji je uništio jemensku branu i zahvatio cijelo Arapsko poluostrvo, niti potop Nuha koji je odnio mokro i suho, niti džine Sulejmanove koji su jeli iz njegovog štapa. Ali nešto je ekvivalentno svemu tome: #Šiitska_oluja, bijesna poplava ljudi i žestoka oluja iz Irana.

Al-Farahidi je na kraju naglasio: Uživajte u ovom nevjerovatnom ljudskom prizoru; prizoru koji se nikada neće ponoviti.

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