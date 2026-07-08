Trumpove huliganske izjave: Sporazum s Iranom je završen

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), američki predsjednik Donald Trump, koji je oduvijek sabotirao i činio brojne agresije protiv Irana tokom pregovora s ovom zemljom, jasno je izjavio da više ne želi komunicirati s Iranom.

Američki predsjednik, ponavljajući svoj ružan i odvratan jezik protiv iranskih zvaničnika, koji je, suprotno međunarodnom diskursu, postao redovna pojava u njegovoj političkoj literaturi, nazvao je Irance "gomilom smeća", "rakom" i "nesposobnim" i tvrdio da je američki memorandum o razumijevanju s Iranom završen.

Nastavio je, koristeći prijeteći jezik, rekavši: „Rak se mora brzo iskorijeniti. Ovo je moje mišljenje.“

On, koji je više puta napao Iran tokom pregovora s njim i započeo dva nedavna rata od 12 i 40 dana uoči svojih tvrdnji da su pregovori bili plodonosni, najavio je da ne želi komunicirati s Irancima, tvrdeći da bi, ako Iranci imaju nuklearno oružje, oni to upotrijebili.

Trump se također osvrnuo na stavove država članica NATO-a i rekao da je taj savez sve dobio besplatno.