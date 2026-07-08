Velika izložba "Od Kerbele hazreti Sekine do Kerbele Minaba" održana je u Dar es Salaamu, Tanzanija

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), ovogodišnja velika i jedinstvena izložba tanzanijske omladine održana je u Dar es Salaamu u prostoru od 600 kvadratnih metara s temom "Od Kerbele hazreti Sekine a.s) do Kerbele Minaba".

Ova izložba bila je umjetnička kombinacija ambijentalnog teatra, scenografije i pripovijedanja; na takav način da su u svakom dijelu, pored stvaranja atmosfere primjerene događaju, glumci igrali uloge, a narator je korak po korak pratio publiku putem ove emocionalne i misaono poticajne naracije.

Vrijedi spomenuti da je ova izložba, koju je organizirao Institut za islamske usluge mladima, održana u Dar es Salaamu od 1. do 4. jula i da je bila široko pozdravljena od strane zainteresiranih strana.

Na završnoj ceremoniji ovog događaja, Mohammad Javad Hemmatpanah, ambasador Islamske Republike Iran u Tanzaniji, i Mohsen Maarefi, kulturni ataše Islamske Republike Iran u Tanzaniji, posjetili su različite dijelove izložbe kao posebni gosti i zahvalili se osoblju izložbe na umjetničkom sadržaju i pohvalili ga.