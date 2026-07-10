Pezeshkian: Vođa šehid je uvijek naglašavao atmosferu bratstva između Irana i Iraka

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), predsjednik Masoud Pezeshkian izrazio je zahvalnost u poruci vlade i naroda Republike Irak nakon velike dženaze vođe šehida islamskog ummeta u ovoj zemlji.

Predsjednik je u ovoj poruci napisao: Dragoj braći, gospodinu Nizaru Amidiju i gospodinu Aliju Zaidiju, predsjedniku i premijeru zemlje, prijateljima i braći Republike Irak, zvaničnicima ove zemlje, a posebno velikoj i civilizovanoj naciji Iraka, vjerskim vlastima i učenjacima ove zemlje koji su ugostili tijelo Šehida Vođe Irana; iskreno vam zahvaljujem.

Naglasio je: Ono što se dogodilo na ispraćaju bio je znak vašeg islamskog dostojanstva i arapskog dostojanstva. Izvor ovog velikodušnog ponašanja je ljubav prema Zapovjedniku vjernika i Predvodnika Šehida. Šehid vođa uvijek je naglašavao atmosferu bratstva između naroda i vlada Irana i Iraka.

Pezeshkian je zaključio naglašavajući: Iranski narod neće zaboraviti podršku, scene i trenutke ove veličanstvene ceremonije. Nadam se da će se, oslanjajući se na duboke veze bratstva, kulture i religije, odnosi između dvije zemlje još više proširiti i produbiti.