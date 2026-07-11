Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - Prema britanskim novinama, naravno, Evropa je spremna platiti cestarine ako one nisu obavezne.

Prema Guardianu, britanski zamjenik premijera David Lemmy rekao je da bi nametanje obaveznih cestarina bilo katastrofalno, ali neke od njegovih kolega iz kabineta rekle su da priznaju da su sistemi plaćanja za određene navigacijske usluge dozvoljeni u mnogim prirodnim plovnim putevima, uključujući Malajski moreuz i Lamanš.

Britanske novine su izvijestile da je Oman u saradnji s britanskim advokatima pripremio prijedlog za naplatu naknada u Hormuškom moreuzu, čiji su principi prilagođeni iz Malajskog moreuza.

Guardian je izvijestio da je Oman sada ponudio da pošalje svoje pravne stručnjake u Teheran kako bi detaljno objasnili plan.

Ova vijest je objavljena dok je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araqchi posjetio Oman u subotu. Glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei rekao je da će se posjeta "fokusirati na Hormuški moreuz i sigurnost plovidbe" i da je "nastavak konsultacija koje smo započeli s Omanom u posljednjih mjesec ili dva".

"Pravo tranzitnog prolaza kroz moreuz koji se koriste za međunarodnu plovidbu zagarantovano je međunarodnim pravom i ne podržava nametanje tranzitnih taksi brodovima koji prolaze kroz Hormuški moreuz", rekao je predstavnik Omana, Khamis bin Mohammed al-Shamekhi, na sastanku vijeća Međunarodne pomorske organizacije u Londonu u četvrtak.

Međutim, dodao je da Oman cijeni istraživanje dobrovoljnih aranžmana "koji se odnose na usluge podrške plovidbi koje mogu dodatno poboljšati pomorsku sigurnost, zaštititi morski okoliš, smanjiti rizik od zagađenja i poboljšati spremnost za pomorske vanredne situacije, uključujući nesreće i požare na brodovima i tankerima".

Prema Guardianu, Oman nastoji iskoristiti situaciju u Malajskom moreuzu, koji povezuje Indijski i Tihi okean. Nedavni izvještaj Vijeću Međunarodne pomorske organizacije o Mehanizmu saradnje za Malajski i Singapurski moreuz utvrdio je da više od 120.000 brodova godišnje prođe kroz moreuz.

Na sastanku u Londonu u četvrtak, koalicija zaljevskih i evropskih država pozvala je na rezoluciju kojom se osuđuje Iran zbog pokušaja kontrole Hormuškog moreuza napadanjem brodova. Prijedlog nisu podržale ni Rusija ni Kina.

Ruski predstavnik je rekao da kontraprijedlog potpuno ignoriše uzroke krize, dok je kineski predstavnik opisao tekst kao jednostran i izvan mandata Međunarodne pomorske organizacije.

Guardian nije detaljnije opisao spremnost evropskih zemalja da razmotre plaćanje naknada za brodarstvo u Hormuškom moreuzu.

U dijelu izvještaja, jedan diplomata je istražio razloge nedavnih vojnih sukoba između SAD-a i Irana u Hormuškom moreuzu, navodeći sudbinu Hormuškog moreuza kao glavni razlog.

Anonimni diplomata je rekao Guardianu da postoje dva razloga za obnovljene sukobe. Jedno se odnosilo na kontrolu moreuza tokom njegovog ponovnog otvaranja, a drugo na dugoročno upravljanje plovnim putem, uključujući i to da li je model Malajskog moreuza prihvatljiv Iranu.