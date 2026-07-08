Trump naredio potpuni prekid trgovinskih odnosa sa Španijom

Prema međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt - ABNA - američki predsjednik je objavio da je naredio ministru finansija zemlje da prekine sve trgovinske odnose sa Španijom, nazivajući Madrid "neprikladnim NATO partnerom".

Ova akcija dolazi u vrijeme kada je Španija u martu objavila da SAD neće dozvoliti korištenje zajedničkih vojnih baza na svojoj teritoriji za operacije protiv Irana. Madrid je također zatvorio svoj zračni prostor za američke avione koji učestvuju u ratu s Iranom.