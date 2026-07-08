  1. Home
  2. usluga
  3. Svijet

Trump naredio potpuni prekid trgovinskih odnosa sa Španijom

8 juli 2026 - 15:23
News ID: 1837361
Trump naredio potpuni prekid trgovinskih odnosa sa Španijom

ABNA24: Trump je objavio da je naredio ministru finansija zemlje da prekine sve trgovinske odnose sa Španijom, nazivajući Madrid "neprikladnim NATO partnerom".

Prema međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt - ABNA - američki predsjednik je objavio da je naredio ministru finansija zemlje da prekine sve trgovinske odnose sa Španijom, nazivajući Madrid "neprikladnim NATO partnerom".

Ova akcija dolazi u vrijeme kada je Španija u martu objavila da SAD neće dozvoliti korištenje zajedničkih vojnih baza na svojoj teritoriji za operacije protiv Irana. Madrid je također zatvorio svoj zračni prostor za američke avione koji učestvuju u ratu s Iranom.

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha