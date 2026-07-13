Šehadet velikog vođe muslimana bio je početak misije iranskog naroda i islamskog ummeta

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), ajatollah Ramezani je izdao saopštenje povodom šehadeta i ukopa tijela šehida vođe Islamske revolucije, izražavajući saučešće i saosjećanje islamskom ummetu.

Puni tekst saopštenja:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

"Oni koji u Allaha i poslanike Njegove budu vjerovali – oni su iskreni, a šehidi (mučenici) kod svoga Gospodara – oni će nagradu svoju i svjetlo svoje imati..." (Al-Hadid, 19)

Šehadet dobrog Božijeg roba, potomka Božijeg Poslanika, Alije, Fatime i Husejna (mir neka je s njima), učenjaka i vjerskog pravnika, primjera za sljedbenike Ehli Bejta (a.s.), reformiranog mislioca, vođe islamskog ummeta i vođe slobodnih ljudi svijeta, velije-fakiha i pravednog vladara, neumornog borca, neumornog poznavatelja neprijatelja i neumornog branitelja i podržavatelja potlačenih, naroda regije, otpora protiv arogancije i ideala naroda Palestine, nosioca zastave i barjaka iščekivanja pojave očekivanog Mehdija (neka Bog ubrza njegov povratak), šehida imama, velikog ajatollaha sejjida Alija Hosseinija Hamneija, bio je tužan gubitak i nepopravljiva rana u islamu i za iranski narod, islamski ummet i svijet.

Historijski oproštaj naroda Irana i Iraka i članova Islamskog Ummeta, od velike musale u Teheranu, do svetog grada Koma, harema Fatime Masoumeh (mir neka je s njom) i svete džamije Džamkaran, do kupola harema njegovih predaka Alija, Husejna i Abbasa (mir neka je s njima) u Nedžefu i Kerbeli, i na ramenima strastvenog i odanog naroda Iraka, i do svetog Mešhada, gdje počiva poput vojnika u sedlu svog komandanta, Anisa al-Nufusa i Šamsa al-Šamusa, zemlje Tus, i nakon cijelog života naučnog, političkog i terenskog džihada, nastojeći probuditi islamski svijet, vodeći i ispunjavajući poslaničku dužnost obrazovanja i odgoja, produbljujući razumijevanje islamskog društva i krećući se prema novoj islamskoj civilizaciji, objašnjavajući i povećavajući uvid u razotkrivanje modernog neznanja i suočavanje s njim, ropstvo novog doba i kolonijalizma, i vičući, ustajući i suočavajući se s ugnjetavanjem, tiranijom i arogancijom, i što je najvažnije, vodeći i predvodeći Ummet, on je ponosno požurio u susret Svemogućem kako bi njegovo ime ostalo vječno u historiji kao jedinog učenjaka, autoriteta, vladara i šehida nakon njegovog djeda, Predvodnika vjernika, Alije (a.s.).

Šehidska smrt velikog vođe muslimana svijeta bila je početak misije iranskog naroda i islamskog Ummeta. Prisustvo desetina miliona slobodnih ljudi na svim trgovima Irana, više od četiri mjeseca, i na legendarnoj oproštajnoj ceremoniji za šehida Imama u pet gradova u dvije zemlje, na kojoj bi nesumnjivo, da su bili dostupni potrebni uslovi, cijeli islamski ummet bio spreman učestvovati u ovom jedinstvenom historijskom događaju, znak je misije ummeta, odlučnosti i volje muslimana i slobodnih ljudi da se bore protiv arogancije, Amerike koja proždire svijet i nelegitimnog cionističkog režima, nastavka direktnog puta džihada i obnove islamske slave i veličine, pod vodstvom njegovog pravednog nasljednika, ajatollaha sejjida Modžtabe Hosseinija Hameneija (neka mu se Allah smiluje), što će se nastaviti sve dok se ne postigne pobjeda, ne postave temelji nove islamske civilizacije, dok se ne dočeka Spasitelj do njegovog ponovnog dolaska i ne uspostavi država pravde i jednakosti koja je izvor časti za islam i njegov narod.

U svoje ime, u ime Svjetske skupštine Ahlul Bayta (AS), svih šiita, muslimana i tražitelja pravde širom svijeta, te u ime svih saosjećajnih vođa i elita ummeta, želio bih izraziti svoju zahvalnost i poštovanje za neusporedivo prisustvo i nezamislivo učešće naroda Irana i islamskog ummeta, vlada i zvaničnika, vjerskih i duhovnih vođa religija i mezheba, mislilaca i elita svijeta, boraca i svih ljubitelja puta šehidskog imama, koji su, kako bi odali počast tom historijskom vođi, podnijeli teškoće i patnju putovanja i teškoće učešća u ovom historijskom događaju. Nadam se da će svojom velikodušnošću i tolerancijom previdjeti nedostatke u islamskoj domovini Iranu, u teškim uslovima regije i svijeta.

Molim Svemogućeg Boga da nam svima podari uspjeh u ispunjavanju Božanskog obećanja i nastavku puta tog šehidskog imama.

Mir neka je s vama i Božija milost i blagoslov.

Reza Ramezani

Generalni sekretar Svjetske skupštine Ahl al-Bayt (mir neka je s njima)