Hamas: Izjave specijalnog izaslanika UN-a su pro-cionističke

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Palestinski islamski pokret otpora (Hamas) optužio je Nikolaja Mladenova, specijalnog mirovnog izaslanika u Pojasu Gaze, da je stao na stranu cionističkog režima.

Bassem Naim, vođa pokreta Hamas, u saopštenju za javnost objavio je: Mladenovljeve izjave o poboljšanju protoka humanitarne pomoći u Pojas Gaze u poređenju s periodom prije sporazuma, ni na koji način nisu u skladu sa stvarnošću života i humanitarnom situacijom u Pojasu, a terenske procjene ukazuju na kontinuirano pogoršanje humanitarne situacije.

Dodao je da međunarodni izaslanik nije identifikovao stranu odgovornu za kršenje primirja, dok je cionistički režim nastavio svoje vojne operacije od potpisivanja sporazuma.

Naim, pozivajući se na izvještaje vladine kancelarije za informisanje u Pojasu Gaze, izjavio je da su cionistički napadi i vojne operacije doveli do mučeništva više od 1.100 Palestinaca i ranjavanja više od 3.000 drugih, od kojih su većina žene i djeca.

Ovaj visokopozicionirani član Hamasa odbacio je optužbe da se pokret protivi "mapi puta" pregovora, naglašavajući da Hamas nastavlja da se bavi ovim prijedlogom u okviru tekućih razgovora i nikada nije najavio svoje protivljenje njemu, već nastavlja konsultacije kako bi osigurao interese palestinskog naroda.

Navodeći da, prema informacijama Hamasa, ova mapa puta još nije predstavljena cionističkom režimu, smatrao je da je okrivljavanje palestinske delegacije za kašnjenje u postizanju sporazuma nedostatak nepristrasnosti u rješavanju pregovaračkog procesa.

Naeem je naglasio da Hamas pokušava postići sporazum koji će okončati vojne operacije u Pojasu Gaze, ali istovremeno insistira na potrebi za jasnim garancijama i obavezujućim mehanizmima za njegovu provedbu kako se ne bi ponovilo iskustvo nepoštivanja cionističkog režima u provedbi prve faze prethodnog sporazuma.

Također je kritizirao Mladenovljeve izjave da nema potrebe za poštivanjem vremenskog redoslijeda za provedbu sporazuma, nazivajući to suprotnim rezolucijama Vijeća sigurnosti i međunarodnom humanitarnom pravu.

Visoki član Hamasa zaključio je podsjećajući da je zadovoljavanje humanitarnih potreba stanovnika Pojasa Gaze pravna obaveza koja pada na cionistički režim kao "okupacijsku silu" prema međunarodnom pravu, te da ulazak humanitarne pomoći ili pružanje osnovnih usluga ni na koji način ne bi trebalo biti uslovljeno političkim pregovorima ili sporazumima.