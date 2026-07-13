Neprijateljska akcija Londona protiv Revolucionarne garde

Prema novinskoj agenciji Ahl al-Bayt (a.s.) - ABNA - Shabaneh, britanski ministar unutrašnjih poslova Mahmoud je u ponedjeljak podnio pisano saopštenje parlamentu i tvrdi da je vlada ove zemlje identifikovala aktivnosti vezane za Korpus garde Islamske revolucije, za koje je tvrdio da uključuju prijetnje po život i zastrašivanje na britanskom tlu.

Prema britanskoj vladi, ova odluka je donesena korištenjem novih ovlasti koje je London uveo slično mehanizmu grupne zabrane u Zakonu o terorizmu iz 2000. godine.

Prema ovom mehanizmu, smatra se krivičnim djelom pozivanje da podrži zabranjene organizacije, izražavanje mišljenja ili uvjerenja koje ih podržava, pomoć u aktivnostima vezanim za Englesku ili sticanje materijalne koristi od njih, a optuženi može biti kažnjen kaznom do 14 godina zatvora ili novčanom kaznom.

Istovremeno, britanska vlada je objavila da je na ovu listu uvrstila takozvani "Islamski pokret Ashaba al-Alimina", tvrdeći da je povezan s Iranom i nakon incidenata protiv jevrejske zajednice u Engleskoj. London je u isti okvir stavio i grupu koja je povezana s ruskom vojno-obavještajnom organizacijom.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Engleske nazvalo je ovu akciju dijelom implementacije takozvanog Zakona o nacionalnoj sigurnosti i prijetnjama od države, nakon čega je ubrzo uslijedio proces odobravanja i implementacije nakon obećanja britanskog premijera Keira Starmera u aprilu. Britanska vlada tvrdi da je ovaj zakon osmišljen da se bavi onim što naziva aktivnostima stranih vlada i proxy grupa na njenom tlu.

Ova akcija nastavlja isti proces koji je ranije pratila Evropska unija. Ismail Baqaei, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske Republike Iran, u odgovoru na sličnu odluku Brisela, nazvao ju je pogrdnom rezolucijom protiv dijela službenih oružanih snaga zemlje i pojasnio da je ova akcija politički potez u skladu sa štetnim djelovanjem Sjedinjenih Država i cionističkog režima protiv iranskog, legalnog gledišta i cjelinskog gledišta Irana, neopravdano“.

Ministarstvo vanjskih poslova je u zasebnom saopćenju ocijenilo da je odluka država članica Evropske unije protivna temeljnim principima Povelje Ujedinjenih naroda i međunarodnog prava te je proglasilo da je Korpus garde Islamske revolucionarne snage jedan od stubova službenih oružanih snaga zemlje.