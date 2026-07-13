Mamosta Rostami: Osveta za krv vođe bit će ostvarena jedinstvom i poslušnošću vođstvu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), u situaciji u kojoj iranska nacija proživljava jedan od najosjetljivijih perioda u svojoj savremenoj historiji nakon nedavnih događaja, više nego ikad, naučnici, elite i zvaničnici naglašavaju važnost održavanja nacionalne kohezije, budnosti protiv zavjera i kretanja putem smjernica Vrhovnog vođe.

U tom smislu, Mamosta Faeq Rostami, imam džuma-namaza Sanandaja i predstavnik naroda Kurdistana u Skupštini stručnjaka Vrhovnog vođe, u intervjuu je naglasio neophodnost jedinstva, strpljenja, uvida i poslušnosti vođstvu u trenutnim okolnostima.

Govoreći o položaju šehidskog vođe nacije, Mamosta Rostami je izjavio: Iako je šehadet starješina i sluga ove nacije veliki gubitak za iranski narod, kultura šehadeta je oduvijek vodila buđenju, otporu i većoj snazi ​​nacija. Krv mučenika ostaje u historiji i osvjetljava put pravde i otpora za buduće generacije.

Dodao je: Traženje osvete za krv šehida nije ograničena na jednu akciju ili reakciju, već je njena najvažnija poruka održavanje jedinstva, jačanje nacionalne kohezije i nastavak puta za koji su šehidi žrtvovali svoje živote.

Predstavnik naroda Kurdistana u Skupštini stručnjaka Vrhovnog vođe naglasio je da neprijatelji uvijek nastoje stvoriti razlike među ljudima i rekao: Danas je jedan od naših najvažnijih zadataka spriječiti neprijatelja da cilja jedinstvo iranskog naroda psihološkim operacijama, sijući razdor i stvarajući podjele.

Mamosta Rostami je naglasio: Iranska nacija je tokom proteklih decenija pokazala da se u teškim i osjetljivim trenucima suprotstavljala neprijateljima ostavljajući po strani razlike i oslanjajući se na zajedničke stvari, a danas je održavanje ove solidarnosti historijska potreba.

Osvrćući se na ulogu rukovodstva u prolasku zemlje kroz krize, izjavio je: Slijeđenje smjernica Vrhovnog vođe revolucije put je do dostojanstva, autoriteta i ponosa iranske nacije. Iskustvo proteklih godina pokazalo je da je zemlja, kad god su se narod i zvaničnici kretali oko ose starateljstva i vodstva, bila u stanju da prevaziđe najteže uslove.

Imam Sanandaja nastavio je: Danas nam je, više nego ikad, potreban mir, jedinstvo i budnost, a sve struje i grupe moraju dati prioritet nacionalnim interesima i sigurnosti zemlje u odnosu na sporedna pitanja.

Govoreći o ulozi naroda Kurdistana u odbrani islamskog Irana, Mamosta Rostami je primijetio: Narod ove pokrajine oduvijek je dokazivao svoju odanost revoluciji, zemlji i islamskim vrijednostima u raznim oblastima, a u trenutnim okolnostima, kretat će se putem jedinstva i kohezije s uvidom i sviješću.

Naglasio je: Neprijatelji trebaju znati da se iranska nacija neće povući od svojih ideala pritiskom, prijetnjama i zavjerama; jer je glavni kapital ove zemlje vjera naroda, nacionalno jedinstvo i duh otpora.

Predstavnik Kurdistana u Skupštini stručnjaka podsjetio je rukovodstvo: Danas je dužnost svih nas da nastavimo put šehida održavajući mir, jačajući jedinstvo i slijedeći smjernice Vrhovnog vođe revolucije, te ne dozvolimo da se ciljevi neprijatelja protiv islamskog Irana ostvare.