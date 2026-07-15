Grade li Emirati vojnu bazu u ime SAD-a i Izraela u Somalilandu?

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - Aerodrom, strateški smješten blizu južnog ulaza u Crveno more, doživio je značajan razvoj infrastrukture od oktobra prošle godine, prema izvještaju koji je u utorak objavio Le Monde, a koji tvrdi da je projekat vjerovatno povezan s izgradnjom novog vojnog objekta.

Blizina Berbere Adenskom zaljevu i tjesnacu Bab el-Mandeb čini je izuzetnom strateškom lukom, postavljajući je u središte rastuće borbe regionalnih i globalnih sila za oblikovanje sigurnosnih i trgovačkih ruta na Rogu Afrike i u području Crvenog mora.

Ovaj razvoj dolazi u vrijeme pojačane konkurencije oko međunarodnih pomorskih puteva, dok napetosti između SAD-a, Izraela i Irana ponovo stavljaju Hormuški moreuz, jedan od najvažnijih pomorskih prolaza na svijetu, u centar regionalnih sukoba.

Le Monde, pozivajući se na anonimne izvore upoznate s projektom, izvijestio je da izgradnju provode Ujedinjeni Arapski Emirati u ime SAD-a i Izraela, s ciljem uspostavljanja skladišta municije. UAE su 2017. godine potpisali sporazum sa Somalilandom kojim je Abu Dabiju omogućeno uspostavljanje vojne baze u Berberi i korištenje aerodroma u vojne svrhe. List je dalje objavio da je, nakon što je Izrael u decembru 2025. godine priznao nezavisnost Somalilanda, izraelski premijer Benjamin Netanyahu nastojao uspostaviti prednju izraelsku ispostavu na Adenskom zaljevu, blizu obale Jemena, gdje je smješten pokret Huti.

Grupa koju podržava Iran više puta je prijetila da će poremetiti pomorski saobraćaj kroz Bab el-Mandeb od početka američko-izraelskog rata protiv Irana. Iako su i Izrael i Somaliland negirali postojanje bilo kakvog formalnog sporazuma o odbrani ili planova za smještanje izraelskih baza, list je izvijestio da su obavještajni službenici Somalilanda tajno putovali u Tel Aviv na obuku, te da su izraelske vojne delegacije posjetile i glavni grad Somalilanda Hargeisu i Berberu.

Pozivajući se na sigurnosni izvor iz istočne Afrike, Le Monde je također izvijestio da izraelsko vojno osoblje već posjećuje bazu i da bi ona mogla biti korištena kao potencijalna polazna tačka za operacije protiv Jemena. UAE su ranije koristili objekte u Berberi za logističke i vojne potrebe tokom svoje intervencije u Jemenu, prije nego što su najavili smanjenje svog vojnog prisustva tamo. Prema izvještajima,u januaru ove godine,UAE su preko Berbere evakuisali svog saveznika Aidarusa al-Zubaidija, lidera Južnog prijelaznog vijeća (STC) u Jemenu.

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