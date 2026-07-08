Inspirisana kulturom Karbale, iranska nacija postala je simbol hrabrosti i izdržljivosti protiv tlačitelja

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul Bayt (a..) - ABNA - hudžetul-islam Sayyid Dhaigham Razavi, istaknuti indijski predavač i hatib, objasnio je kognitivne i društvene dimenzije kulture Ašure u govoru na skupu u žalosti za Imamom Husejnom (a.s.) u gradu Mubarakpuru u Indiji, te naglasio da škola Imama Husejna (a.s.) nastavlja inspirirati duh žrtvovanja, otpora, borbe protiv ugnjetavanja i buđenja među narodima.

Na početku svog govora, pozivajući se na plemeniti ajet "Niko osim pročišćenih ga ne dodiruje", izjavio je: Časni Kur'an je duboka i Božanska istina čije je istinsko razumijevanje moguće samo ljudima koji imaju čistoću srca i duhovnu čistoću. Prema njegovom mišljenju, značenje "dodirivanja" u ovom ajetu nije samo površan kontakt s Kur'anom, već razumijevanje njegove istine i dubokih učenja.

Ovaj vjerski stručnjak se dalje osvrnuo na poznati hadis Poslanika Muhammeda (s.a.v.s.), koji se citira u pouzdanim islamskim izvorima, uključujući Džami' al-Tirmizi i Mustadrak al-Hakim: „Zaista, zbog šehadeta Huseina ibn Alija (s.a.v.s.), u srcima vjernika postoji žar i vatra koja se nikada neće ohladiti.“ Objašnjavajući ovu predaju, rekao je: Poslanik Muhammed (s.a.v.s.) je pod „srcima vjernika“ mislio na srca koja su oživljena vjerom u Boga, poslanstvom i ljubavlju prema Ehli-bejtu (s.a.v.s.). Ova žar je duhovna i moralna istina koja osobu vodi ka pravdi, traženju pravde, samožrtvovanju i odbrani potlačenih.

Napomenuo je: Pravi vjernici su oni koji nikada ne zaboravljaju žrtvu i samožrtvovanje u cilju istine i čuvaju sjećanje na božanske šehide. Žalosne ceremonije za Imama Husejna (a.s.) igraju važnu ulogu u jačanju duha vjere, borbi protiv ugnjetavanja, upornosti, džihada i odbrani istine među muslimanima. Kultura Ašure uči čovjeka da ne šuti pred ugnjetavanjem i da uvijek stoji uz istinu i pravdu.

Govoreći o utjecaju kulture Ašure na iransku naciju, Seyyed Zeigham Razavi je izjavio: Ako danas želimo vidjeti jasnu manifestaciju kulture žrtvovanja, otpora i duha mučeništva, moramo se okrenuti revnosnoj naciji Irana; naciji koja je, inspirisana školom Ašure i lekcijama Kerbale, postala simbol hrabrosti, upornosti i autoriteta i uspjela se suprotstaviti dominantnim silama u raznim političkim, naučnim, medijskim, društvenim i tehnološkim oblastima.

Zaključio je rekavši: Protivljenje žalovanju za Imamom Husejnom (a.s.) uvijek provode oni čija su srca udaljena od istine, ljubavi prema Ehl al-Bejtu (a.s.) i duha vjere; Iako se period žalosti za Husejnom smatra školom buđenja, jedinstva, osvješćivanja i obrazovanja slobodnih i pravednih ljudi, on i dalje pokazuje narodima put smjernica i otpora.