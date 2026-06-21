Iranski pregovarački tim napustio pregovore u znak protesta zbog Trumpove prijetnje

Izvor blizak pregovaračkom timu rekao je političkom reporteru novinske agencije Fars: Iranski pregovarački tim napustio je pregovore u znak protesta zbog Trumpovih prijetnji.

Obaviješteni izvor je ranije rekao za Fars da je Trumpova prijetnja zaustavila švicarske pregovore i bacila njihov nastavak u neizvjesnost.

Šef iranskog pregovaračkog tima također je napisao na društvenoj mreži X: Zar ne misle da da su njihove prijetnje imale ikakvog efekta, ne bi došli do današnjeg očaja? Prijetnje Amerikanaca nigdje ne računamo.

Nastavio je: Trebali bi biti oprezni sa svojim komentarima, naše oružane snage su spremne odgovoriti na drugačiji način. Šta god da kažu, mi smo ti koji će djelovati.