Iran se zvanično žalio na SAD zbog domaćinstva Svjetskog prvenstva

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), AFP je izvijestio da su iranski nogometni zvaničnici izuzetno nezadovoljni strogim pravilima za ulazak u SAD i vjeruju da su ta ograničenja utjecala na pripreme reprezentacije za Svjetsko prvenstvo.

Prema izvještaju, iranska reprezentacija, koja je postavila svoj kamp u Tijuani u Meksiku, suočila se s ograničenjima američke vlade u putovanju u Los Angeles i održavanju utakmice grupne faze protiv Belgije. Iran je planirao stići u Los Angeles dva dana prije utakmice kako bi im se dalo vremena da se prilagode uvjetima i završe završni trening, ali je zahtjev odbijen.

Glasnogovornik Iranskog fudbalskog saveza kritikovao je odluku, rekavši da je plan priprema tima odavno dostavljen organizatorima, ali da su nametnuta ograničenja spriječila trenerski štab da sprovede svoje planove kako je planirano. Naglasio je da je, budući da je utakmica zakazana za 12 sati po lokalnom vremenu, dolazak na mjesto održavanja dva dana ranije bio neophodan, te da će Iran stoga podnijeti formalnu žalbu FIFA-i.

Ovo nije prva žalba Irana tokom turnira. Reprezentacija je također bila prisiljena napustiti Los Angeles te noći i vratiti se u svoj kamp u Meksiku nakon neriješenog rezultata 2-2 s Novim Zelandom u prvoj utakmici, što je, prema riječima iranskih zvaničnika, otežalo proces oporavka i priprema tima.

Izvještaj AFP-a također je istakao druge probleme s kojima se Iran suočio tokom Svjetskog prvenstva. Reprezentacija je prvobitno planirala postaviti kamp u Tucsonu, Arizona, ali je bila prisiljena preseliti se u Tijuanu, na meksičkoj granici, prije početka turnira. Osim toga, čak 11 članova iranskog karavana nije dobilo vize za ulazak u Sjedinjene Američke Države, što je, prema riječima zvaničnika tima, dodalo probleme izvan terena njihovim tehničkim izazovima.