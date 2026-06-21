Naeem Qassem: Američko-izraelski plan za uništenje osovine otpora je propao

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - šejh Naeem Qassem je u vezi s libanonskim političkim pitanjima naglasio da se cionistički režim nije pridržavao sporazuma o prekidu vatre iz 2024. godine i da pokušava uništiti otpor na svoj način.

Navodeći da je Izrael pokušao eliminirati vođu otpora u svijetu u ratu s Iranom, rekao je: Uprkos opsežnim napadima, neprijateljska agresija je propala i nije mogla postići svoje ciljeve, ali Izraelci se i dalje nadaju da će se situacija promijeniti.

Šejh Qassem je nastavio: Iranska nacija je izašla jača nego prije uz velike žrtve i dokazala da neće odustati od svojih prava i da će potvrditi svoju poziciju u regiji.

Govoreći o neuspjehu izraelsko-američkog projekta uništenja Hezbolaha i pokreta otpora u regiji, primijetio je: Neuspjehom ovog projekta započela je nova faza nazvana rezultatima neuspjeha američko-izraelskog projekta.

Generalni sekretar Hezbolaha, kritizirajući nepoštivanje primirja u Libanonu od strane Izraela, izjavio je: Primirje sa slobodom djelovanja za Izrael znači nastavak agresije, a mi to ne prihvatamo. Svaki put kada smo se pridržavali primirja, neprijatelj ga se nije pridržavao.

Navodeći da smo u fazi neuspjeha izraelskog projekta, rekao je: Primirje znači potpuni prekid agresije i uvod u povlačenje neprijatelja s naše zemlje. Stoga izraelski kopneni, pomorski i zračni napadi moraju biti potpuno zaustavljeni, a vojnici režima također se moraju povući s libanonskog tla.

Naim Qassem, ističući da Iran ulaže snažne napore da zaustavi rat protiv Libana, izjavio je: Iran je naša podrška. Ali, kažem libanonskoj vladi da su direktni pregovori s neprijateljem postigli šta osim davanja ustupaka?

Zatvaranje Hormuškog moreuza je moćno oružje za Iran

Navodeći da je zatvaranje Hormuškog moreuza od strane Irana moćno oružje koje bi libanonska vlada trebala koristiti, dodao je: Da nije bilo američke podrške Izraelu, ove agresije se ne bi dogodile. Američki predsjednik Donald Trump može zaustaviti ove agresije, a Netanyahu se ne usuđuje suprotstaviti američkim stavovima. Svako ko misli da Trump ne može zaustaviti cionistički režim je neuk.

Naglašavajući da je nemoguće da cionistička vojska ostane na libanskom tlu, generalni sekretar Hezbollaha je primijetio: Imamo nacionalnu vojsku koja je stacionirana na libanskom tlu i štiti suverenitet, i mi s njom komuniciramo.