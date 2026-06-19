Tenzije u odnosima Italije s Trumpom dostižu vrhunac; tajani otkazuje putovanje u Washington

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), italijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani otkazao je planirano putovanje u Washington kao odgovor na nedavne izjave američkog predsjednika protiv premijerke te zemlje. Tajani je u objavi na svom X nalogu na društvenim mrežama napisao: "Uvredljive i neprimjerene primjedbe predsjednika Trumpa o Giorgiji Meloni su uvreda za sve Italijane."

"Zato sam odlučio otkazati svoje putovanje u Sjedinjene Države, koje je bilo zakazano za 21. i 22. juni", dodao je.

Reakcija je uslijedila nakon što je Donald Trump kritizirao Giorgiu Meloni u komentarima koji su podstakli žestoku razmjenu riječi između dva tradicionalna zapadna saveznika.

Trump je rekao: "Ona (Meloni) je molila da se slika sa mnom; toliko je željela da se slikam da da nisam bio toliko povrijeđen, ne bih to uopšte uradio."

Trump je također sarkastično dodao: "Vjerovatno je sretna što sam razgovarao s njom. Nisam imao obavezu da razgovaram s njom."

Italijanska premijerka je također reagirala na pogrdne komentare američkog predsjednika, opisujući njegove komentare kao "potpuno izmišljene". Giorgia Meloni objavila je video u kojem se obraća Trumpu, rekavši: "Neka pitanja zahtijevaju hitan odgovor. Izjave Donalda Trumpa su potpuno izmišljene i, iskreno, bio sam šokiran kada sam ih čuo."

Dodala je: "Ne znam zašto se predsjednik Sjedinjenih Država ovako ponaša prema svojim saveznicima; naravno, ovo nije prvi put da se ovo dešava."

Maloni je nastavila kritikovati Trumpov pristup, rekavši: „Šteta je što ne pokazuje isti nivo odlučnosti prema neprijateljima Zapada i neprijateljima Sjedinjenih Država, te što se prema nekim liderima ponaša mnogo blaže i pomirljivije.“

Italijanski premijer je zaključio naglasivši: „Ali mora zapamtiti jednu stvar: Italija i ja nikada ne molimo.“