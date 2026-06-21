Prema izvještaju Novinske agencije ABNA - anketa u nedjelju pokazala je da Amerikanci žele prekid rata s Iranom, a malo ko vjeruje da su Sjedinjene Države pobijedile u sporazumu.

Prema CBS Newsu, Amerikanci žele da se rat s Iranom završi, posebno oni koji su pogođeni rastućim cijenama plina, a mnogi se sada nadaju nižim cijenama.

Ali prekid rata sada dolazi i sa stavom da Sjedinjene Države nisu uspjele osigurati strateške ili ekonomske koristi, pri čemu 69% Amerikanaca vjeruje da napad na Iran nije vrijedio cijene.

Konkretno, većina Amerikanaca vjeruje da iranski nuklearni program nije zauvijek zaustavljen. Mnogi republikanci, kao pristalice Donalda Trumpa, također nisu uvjereni.

Shodno tome, 78% Amerikanaca želi trenutni prekid sukoba s Iranom, a 69% vjeruje da Sjedinjene Države nisu trajno zaustavile iranski nuklearni program.

Amerikanci također nisu uvjereni da Trumpova administracija smatra da je postigla svoje ciljeve, već da administracija sada nastoji okončati rat umjesto da postigne svoje ciljeve.

Nadalje, samo 22% Amerikanaca vjeruje da je memorandum o razumijevanju u najboljem interesu Amerike.

Mnogi Amerikanci čak ni ne smatraju vojne operacije protiv Irana uspješnim, a samo 37% vjeruje da je vojna kampanja bila uspješna. Ova brojka je samo 29% za osiguranje američkih strateških interesa kroz rat i 28% za ekonomske interese.

57% Amerikanaca vjeruje da je sukob s Iranom stvorio više problema nego što ih je riješio.

Anketa CBS News/YouGov provedena na 2.519 odraslih Amerikanaca provedena je između 17. i 19. juna 2026. godine.

Nekoliko američkih političara i analitičara već je izrazilo svoje protivljenje vojnoj agresiji protiv Irana. Stručnjaci su upozorili na mogućnost nastavka rata, navodeći ekonomske posljedice sukoba za Sjedinjene Države.