Trump pribjegava verbalnim prijetnjama u nemogućnosti da obuzda Iran; od prijetnji atentatom na pregovarački tim do vrijeđanja iranskog predsjednika

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (a.s) - ABNA - Dok su pregovori između Irana i Sjedinjenih Država trenutno u toku u Švicarskoj, američki predsjednik Donald Trump još jednom je ponovio svoje lažne prijetnje.

U intervjuu za Fox News, predsjednik Trump je tvrdio da Sjedinjene Države mogu postati anđeo čuvar Hormuškog tjesnaca i uzeti 20 posto njegove nafte za sebe.

Trump je tvrdio: Ako moramo, možemo preuzeti tjesnac.

Američki predsjednik je još jednom ponovio svoje lažne prijetnje Iranu i rekao: Sravnit ću ih sa zemljom.

U intervjuu za Fox News, američki predsjednik je tvrdio da je iranskoj strani rekao: Ako zatvorite Hormuški tjesnac, nećete imati državu. Ne možete se ni vratiti u svoju "prokletu zemlju"!

Trump je još jednom govorio o primanju naknada od Hormuškog tjesnaca i tvrdio: Ako ne postignu dogovor, mi ćemo primati naknade.

Prema Fox Newsu, kao odgovor na izjave iranskog predsjednika Masouda Pezeshkiana o iranskom pravu na obogaćivanje, Trump je rekao Pezzekianu: Bolje da pazi na svoje riječi. Bolje da dovede stvari u red, inače ćemo preuzeti ostatak njihove zemlje.

Vrijedi napomenuti da je Islamska Republika Iran, oslanjajući se na čeličnu volju svoje nacije i njenu moć odvraćanja, više puta dokazala tokom protekle četiri decenije da prazne prijetnje i nasilnička retorika Amerike nemaju utjecaja na njenu čvrstu odlučnost da brani svoja legitimna prava i nacionalnu sigurnost.

Iskustvo nedavnog rata i odlučna pobjeda Irana nad najvećom svjetskom vojnom koalicijom jasan je dokaz činjenice da je era unilateralizma i nasilnika završena i da Islamski Iran s punim autoritetom stoji protiv bilo kakvih ekscesa.

Iranska delegacija je nakon prijetnji napustila pregovore.