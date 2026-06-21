Australijski zvaničnik: Generaliziranje ekstremizma na sve muslimane je iskrivljavanje stvarnosti

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - "Aftab Malik", specijalni predstavnik australijske vlade za borbu protiv islamofobije, naglasio je u bilješci objavljenoj u listu Guardian da su javne debate o islamu u Australiji često pod utjecajem širokih generalizacija i emocionalne retorike, dok se, kako bi se smanjili društveni jazovi, treba oslanjati na analize zasnovane na podacima i činjenicama.

Komentari su dati kao odgovor na nedavne komentare australijske senatorice i antimuslimanske aktivistice Pauline Hanson, koja se pozvala na memoare britanskog autora o islamu. Malik je rekao da takvi izvori mogu biti dio legitimne debate, ali se ne bi trebali koristiti za izvođenje zaključaka o muslimanskoj zajednici u cjelini.

Rekao je da fokusiranje na ograničen broj primjera ekstremizma može zamagliti pravu sliku muslimanskog života u Australiji, društvu u kojem većina odbacuje nasilje i ekstremizam. „Problem je u tome što kada se vodi debata o islamu i muslimanima u Australiji, prva žrtva su često činjenice“, rekao je Malik.

Dodao je da nekim terminima koji se obično koriste u javnom diskursu – poput „radikalnog islama“ ili tvrdnji o prijetnji koju islam predstavlja za zapadna društva – nedostaje analitička strogost i mogu pojačati narative koji muslimane prikazuju prvenstveno kao sigurnosno pitanje.

Specijalni predstavnik Australije također je primijetio da javno mnijenje često oblikuje selektivna pažnja prema rijetkim incidentima, incidentima koje su počinili pojedinci koji se pozivaju na vjerska opravdanja za svoje postupke. Prema njegovim riječima, takve pojedince treba smatrati kriminalcima, a njihovo ponašanje nije reprezentativno za islam ili muslimansku zajednicu.

Malik je dalje naglasio da različiti društveni i individualni faktori, poput izolacije ili ličnih pritužbi, mogu igrati ulogu u procesu radikalizacije i da se ovaj fenomen ne može pripisati isključivo vjerskom identitetu.

Također je izvijestio o upornim slučajevima diskriminacije, verbalnog zlostavljanja i neprijateljskog ponašanja prema muslimanima u Australiji, rekavši da su muslimanke koje nose vjersku odjeću više izložene takvom ponašanju od drugih. Prema njegovim riječima, bilo je i izvještaja o vandalizmu i prijetnjama džamijama i islamskim centrima.

Malik je, naglašavajući važnost slobode izražavanja, podsjetio da javne ličnosti također moraju biti odgovorne za utjecaj svojih riječi na vjerske manjine. Predložio je da političari i javne ličnosti posjećuju džamije i razgovaraju s običnim muslimanima kako bi se izbliza upoznali sa stvarnošću života u ovoj zajednici.

Prema australijskom zvaničniku, glavni izazov Australije nije pokretanje pitanja ekstremizma ili nacionalne sigurnosti, već rasprava o ovim pitanjima bez generalizacije na cijelu vjersku zajednicu.