Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA, odjel za informiranje pokreta Hezbollah negirao je tvrdnje cionističkog režima u subotu navečer o opsadi boraca grupe na uzvisinama "Ali Taher" u južnom Libanu.

Hezbollah je naglasio da su izraelske tvrdnje usmjerene na podizanje morala vojnika režima, posebno nakon što nisu mogli napredovati na spomenutim uzvisinama.

Brojni pokušaji izraelske vojske da zauzme ove strateške uzvisine, 700 metara nadmorske visine, pored sticanja kontrole nad gradom Nabatiyeh, posljedica su prisustva cionista sjeverno od rijeke Litani zbog zauzimanja ovih uzvisina, a bez njih, Hezbollah može ciljati lokacije cionističke vojske u južnom Libanu, posebno sjeverno od Litanija.

Izraelski vojni radio potvrdio je da je režimska vojska izjavila da trenutno nije u mogućnosti ući u visoravan Ali Taher.

Hebrejski medij je naveo da se Hezbollah posljednjih dana žestoko i tvrdoglavo borio kako bi odbranio područje Ali Taher i da je povećao intenzitet raketne vatre kako bi zaštitio područje.

Izraelska radio i televizijska organizacija također je objavila da se glavni centar sukoba izraelske vojske u južnom Libanu nalazi na visoravni Ali Taher, sjeverno od sela Kaftar Benit, te da se operacije tamo provode u skladu sa sporazumima i naredbama političkih lidera.

Hebrejski medij tvrdi da je oko 30 pripadnika snaga Hezbolaha zarobljeno pod zemljom, okruženo i da su zatražili pomoć.