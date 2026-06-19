Pregovori Teherana i Washingtona zaustavljeni usred napetosti u Libanu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), prva runda pregovora SAD-a i Irana, koja je trebala biti održana danas, u petak, u regiji Burgenstock u Švicarskoj, odgođena je. Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je da se sastanak neće održati u zakazano vrijeme, ali je istovremeno naglasilo da su logističke i političke pripreme za održavanje pregovora još uvijek u toku ako se ispune potrebni uvjeti.

Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je u saopćenju: Prva runda pregovora danas se neće održati kako je planirano. Švicarska je i dalje spremna posredovati u ovim razgovorima i pripremne mjere vezane za njih se nastavljaju.

Švicarska izjava uslijedila je nekoliko sati nakon što je američki potpredsjednik J.D. Vance otkazao planirano putovanje u Švicarsku kako bi se sastao s iranskim pregovaračima kako bi se otvorio put razgovorima o memorandumu o razumijevanju od 14 tačaka.

Istovremeno, Axios je izvijestio, pozivajući se na američke izvore, da su neslaganja oko pitanja Libana glavni razlog za Vanceovo otkazivanje i zastoj nove runde razgovora između Washingtona i Teherana.

Prema istim izvorima, američki potpredsjednik trebao se sastati s iranskim predstavnicima kako bi razgovarali o mehanizmima za provedbu memoranduma o razumijevanju, ali neslaganja oko regionalnih pitanja, posebno Libana, spriječila su da razgovori uđu u direktnu fazu.

Iran je ranije naglasio da je prekid vojnih operacija na svim frontovima, posebno na libanskom, najvažniji i osnovni uvjet za nastavak razgovora. Nakon izraelskog zračnog napada na južna predgrađa Bejruta prošle nedjelje, iranske oružane snage su objavile da su spremne za vojni odgovor na okupiranim teritorijama. Međutim, intervencija SAD-a radi ubrzanja pregovora i pristanak Washingtona da uključi Libanon u memorandum o razumijevanju spriječili su provedbu ove vojne operacije.

Vrijedi spomenuti da je američki predsjednik Donald Trump ranije naglasio da memorandum o razumijevanju s Iranom uključuje i Libanon. Nakon potpisivanja ovog sporazuma između SAD-a i Irana, razlike između Trumpa i Benjamina Netanyahua su se povećale. Dok se pritisak SAD-a za povlačenje cionističkih vojnih snaga iz južnog Libana nastavlja, kontinuirani napadi cionističkog režima su kritikovani uprkos sporazumu o prekidu vatre.

Trump je također objavio: Nisam zadovoljan načinom na koji se Izrael odnosio prema Libanu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu sada mora snositi veću odgovornost prema Libanu.