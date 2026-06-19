4 izraelska vojnika ubijena u južnom Libanu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), izraelska vojska je danas, u petak, objavila da su četiri izraelska vojnika, uključujući komandanta oklopnog bataljona, ubijena tokom sukoba u južnom Libanu. Incident je opisan kao jedan od najtežih udaraca na izraelske snage na sjevernom frontu okupiranih teritorija u posljednjih nekoliko sedmica.

Prema saopštenju izraelske vojske, potpukovnik "Dur Gedaliah Ben Samhoun", 32, komandant 52. bataljona u 401. oklopnoj brigadi izraelske vojske, zajedno s još trojicom izraelskih vojnika, ubijen je nakon što je njihov tenk gađan tokom vojne operacije u južnom Libanu.

Izraelski vojni radio je izvijestio da je tenk, koji pripada 52. bataljonu, djelovao kao dio operativne snage pod komandom brigade "Gafati" oko područja Kafr Tibnit u južnom Libanu.

Prema izvještaju, početne istrage ukazuju na to da je tenk bio meta sumnjivog zračnog objekta. Međutim, još nije jasno da li je napad izvršen eksplozivnim dronom ili navođenom raketom.

Izraelska vojska je objavila da su sinoćnji sukobi u tom području bili teški i složeni, te da su rezultirali smrću četiri izraelska vojnika, uključujući komandanta 52. bataljona.

Hebrejski mediji su također izvijestili da se sigurnosni incident dogodio u blizini grada Kafr Tibnit, te da je ciljano napadnut izraelski vojni tenk, što je rezultiralo brojnim smrtnim slučajevima i povredama. Istrage o vrsti korištenog oružja još uvijek traju.

Incident se dogodio dan nakon što je libanski Hezbollah objavio da se suočio sa izraelskim vojnim snagama koje su planirale napredovati iz područja Arnona prema blizini Kafr Tibnita.

Hezbollah je u saopštenju objavio da su se njegove snage sukobile s jedinicom i da su izvele operaciju u odbrani Libana i njegovog naroda, te kao odgovor na kršenje primirja od strane izraelskog režima.

Grupa je također ranije objavila da je u protekla četiri dana spriječila nekoliko sličnih pokušaja izraelskih vojnih snaga da napreduju oko Kafr Tibnita i područja Ali Taher, tvrdeći da su nanijeli ljudsku i materijalnu štetu izraelskim snagama.