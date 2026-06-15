Gradonačelnik Teherana: Naš rat s Amerikom se nastavlja

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - Alireza Zakani, gradonačelnik Teherana, rekao je u posebnom intervjuu za vijesti da je iranski rat s Amerikom egzistencijalni rat.

Gradonačelnik Teherana je nastavio: Islamska revolucija u Iranu srušila je strukturni poredak Amerike nakon Svjetskog rata. Tražimo civilizacijski pogled, čija je premisa snažan Iran, a on pokušava spriječiti stvaranje ove nužnosti.

Zakani je rekao da rat s Amerikom nije samo vojni; on ima i obavještajne, sigurnosne, ekonomske, kulturne, medijske i diplomatske dimenzije.

U drugom dijelu svog govora, gradonačelnik Teherana je rekao da je Putin rekao da su mu ruske vojne snage rekle da bi Iran na kraju mogao držati Hormuški tjesnac zatvorenim sedmicu dana!

Gradonačelnik Teherana je nastavio: Rusi su rekli Iranu da ne vjeruju da smo toliko sposobni.

Gradonačelnik Teherana, navodeći da je danas pokazano da Iran može, ali da ta sposobnost zahtijeva nacionalnu koheziju, rekao je: Sve što iskrivljuje nacionalnu koheziju naštetit će našim budućim dostignućima.

Nastavio je: Optužbe su štetne; postoje problemi, ali nije dobro čuti da se to tumači američkim jezikom.

Prema Zakanijevim riječima, pregovarački tim mora kompenzirati ovu atmosferu. Optuživati ​​i revnosne snage prisutne na sceni i pregovarače je vrlo loše.

Gradonačelnik Teherana naglasio je da se ne bi trebalo pregovarati samo s Amerikom; trebali bi pregovarati i s Kinom, Rusijom i drugim zemljama i odrediti vlastitu ulogu u budućem svijetu.

Gradonačelnik Teherana je nastavio: Amerika je uzdrmana u svijetu, njeno strahopoštovanje je slomljeno i važan dio njenog prestiža je izgubljen. Iran mora aktivno planirati postamerički svijet i igrati ulogu.

Nastavio je: Vrsta sukoba sa susjedima, zemljama Perzijskog zaljeva, Kinom, Rusijom i drugim savezničkim zemljama zahtijeva jasnu mapu puta. Moramo ojačati poziciju Irana u novom svjetskom poretku novim savezima i razvojem saradnje.

Gradonačelnik Teherana je izjavio: Postigli smo samo dio naših zahtjeva i još uvijek imamo duže korake pred sobom. Uprkos nastavku puta, Amerika se suočila s odlučnim porazom u cijeloj ovoj priči.

Gradonačelnik Teherana je rekao da šutnja pred narativom druge strane nije u nacionalnom interesu i da se za to mora pronaći rješenje. Nije pravi pristup da ljudi čuju samo jednu verziju priče i moraju se pružiti transparentnije informacije.

Zakani je nastavio rekavši da je Iran usred rata i niko ne bi trebao misliti da je rat završen; rat ima pauzu, a SAD i Izrael nastoje da dopune svoju bazu podataka i pruže druge doprinose. "Moramo biti spremni, kako se prvi ne bi usudio približiti, a ako se približi, dobit će jači šamar nego u prošlosti" - rekao je.

Rekao je da je iranski nivo bodovanja u trenutnim pregovorima "srednji do visok".

Gradonačelnik Teherana je naglasio da je sporazum od 14 tačaka sa interpretativnom teorijom pregovarača i njihovim potpisom dokument u islamskom sistemu i da su članovi Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost glasali za njega.

"Mi smo garanti implementacije razumijevanja i sporazuma s Amerikom i spremni smo se ponovo boriti u bilo kojem trenutku ako Amerika prekrši svoje obećanje. Moram to reći naciji; kao da žele osvojiti moralnu čašu; dok on stalno daje svoje tumačenje, oni moraju reći narodu da ako Amerika uzrokuje da nam se ove stvari događaju, mi ćemo to učiniti zauzvrat" - rekao je.