Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - West Watch Group: Danas je cionistički režim još jednom prekršio primirje i gađao jug Bejruta. Ovaj napad je bio proračunat potez da se testira strpljenje protivnika. Tel Aviv je još jednom želio vidjeti može li ponovo učiniti zlo i ostati slobodan ili ne. Odgovor na ovo pitanje još nije dat na terenu, ali Trump kaže da je izraelski napad na južni Bejrut sve zabrljao, te je time odgovor Irana legitiman čak i sa strane protivnika, a Trump je implicitno priznao grešku Izraela i pravo Irana da odgovori.

Čak ni u zapadnom taboru ovaj napad nije lako uočiti. U praksi, Trump priznaje da je odgovor Irana prirodan i očekivan. To znači da i druga strana zna da je Izrael napravio grešku. Onaj ko je zapalio vatru ne može da priča o tome da je druga strana kasnije ćutala.

Trump kaže da je bio iznenađen izraelskim napadom na južni Bejrut i nazvao ga veoma lošim. U intervjuu za Fox News rekao je: Zatražio sam od Irana da na izraelski napad na Bejrut ne odgovori raketnim napadom.

Trump je rekao da je rekao Netanyahuu da više ne vrši napade na Liban jer bi ova akcija ugrozila sporazum sa Iranom, ali Axios kaže da je Izrael prije napada obavijestio CENTCOM. Amerika nije van scene i u harmoniji je sa Izraelom.

Iran je primorao Izrael da se povuče i režim se uzdržao od napada na predgrađa Bejruta uz intervenciju Sjedinjenih Država, ali uveče u nedjelju, 17. juna, Iran je ciljao Izrael jer je cionistički režim prekršio primirje napadom na predgrađa u nedjelju 17. juna, a Iran je izvršio svoju prijetnju. Israel Hayom je objavio da cionistički režim ne očekuje da će se to ostvariti.

Izrael je ponovo prešao tu crvenu liniju postavio pozornicu za novu fazu iranskog odvraćanja i moći. Postoji razlika između prethodnih odgovora i današnje situacije. U prošlosti, kada je Izrael prekršio primirje, Iran je uzvratio i promijenio jednačinu. Danas, nakon novog napada na Dahije, vojni odgovor Irana još nije izveden, ali čak i američki predsjednik, uprkos koordinaciji s Izraelom, kaže da je ovaj režim sve zabrljao, a to znači da odgovor na izraelsko zlo očekuje i priznaje Trump.

Iran je jasno pokazao da je opcija odgovora na stolu i ovaj odgovor može biti oštar, precizan i odvraćajući. Izraelski Kanal 13 objavio je da režim održava sastanak u podzemnom skloništu zbog straha od iranskog raketnog napada.

Izrael je u stanju čekanja i straha. Cionistički režim misli da ponavljanjem napada i pritiska može potisnuti Liban i osovinu otpora, ali svaki put kada ovaj režim napadne, on je sve bliži uništenju. Napad na dahije je opet bio strateška greška. Dahiyeh je jedan od simbola otpora.

Ako izraelski napad danas ostane bez odgovora, ovaj režim će postati arogantniji. Izraelska vojska objavila je da se priprema za iranske raketne napade.