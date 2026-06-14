Muharremski slogan Bahreinaca ove godine: "Nema boga osim sluge" / Cilj je usaditi duh strateškog strpljenja i postojanosti

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul-Bayt (ABNA) - pozivajući se na novinsku stranicu "Maraa Al-Bahrain", ovogodišnja Ašura u Bahreinu će biti drugačija. Sve oči su uprte u to kako će Bahreinci oživjeti sezonu žalosti za Husejnom koju mnogi muslimani i šiiti Ehlul-Bejta (mir neka je s njima) čekaju.

Kada se Bahrein naziva "drugom Kerbelom", ovaj tužni događaj, koji hiljade Bahreinaca nastoje održati dva mjeseca zaredom svake godine, neizbježno će biti u fokusu pažnje posmatrača, posebno onih koji se bave muslimanskim poslovima.

Ovogodišnja posebnost je zbog otvorenog rata protiv šiita, njihovog identiteta, vjerovanja i obreda; a to je u sjeni znakova zlonamjernih namjera i pokušaja ograničenja koji će ciljati programe i manifestacije žalosti za Huseinom. Prema posljednjim podacima, zatraženo je da se obredi ograniče na unutrašnjost Huseinija i kuća žalosti, a ne da se izvode na ulice bez ikakvog opravdanja.

Cilj je promijeniti sliku autentične i uobičajene bahreinske žalosti i smanjiti prostor za njeno održavanje. To znači da će predstojeći muharem biti pravi test nivoa otpora i predanosti ljubitelja Ehlul-bejta (mir neka je s njima) svojim obredima, bez obzira na nivo izazova i opasnosti.

Slogan ovogodišnjeg muharema: "Nema boga osim Tebe"

Stoga je centralni slogan koji su bahreinski učenjaci objavili za Muharem 1448. "Nema boga osim Tebe". Ovaj slogan ima jasnu svrhu; fokusiranje na vjerovanje u monoteizam kao apsolutnu osovinu za sve aspekte reformskog pokreta u islamskom ummetu i učvršćivanje vjerovanja u odbacivanje bilo kakvog obožavanja bilo čega osim Svemogućeg Boga.

Prema riječima učenjaka, najvažnija svrha odabira ovog naslova za ovogodišnji muharem je usađivanje duha strateškog strpljenja i postojanosti narodu suočenom s teškoćama. Put istine nije oslobođen trnja i drače, a Božanska tradicija u vezi s reformatorima je da su oni iskušani. Časni Kur'an i život Imama Huseina (mir neka je s njim) uče nas da strpljenje ne znači predaju, već proračunatu upornost i čvrstu odluku koja teškoće pretvara u olakšanje, a poteškoće u otvorenost.

U svjetlu ove perspektive, ono što je sigurno jeste da će ovogodišnji Muharram postati duhovna, kulturna i duhovna stanica za naciju koja nastoji sačuvati svoj autentični vjerski identitet protiv sile koja pokušava rekonstruirati taj identitet kako bi odgovarao njenim sigurnosnim i političkim uvjetima.

Bahreinci vrlo dobro razumiju da je ciljanje Ašure neodvojivo od ciljanja općeg prisustva šiita u zemlji. Kada su Huseini pod opsadom, pritisak na učenjake, propovjednike i ožalošćene raste do te mjere da se dešavaju proizvoljna hapšenja, a nameću se ograničenja na simbole Ašure, a namjera je više od jednostavne organizacije ili administrativnih mjera. Ovo se vraća suštini pripadnosti i prirodnom pravu na izražavanje vlastitih uvjerenja, rituala i identiteta.

Kroz historiju, Muharram i Ašura nikada nisu bili samo sezona plača i žalosti, već potpuna škola svijesti, dostojanstva i otpora. Zato predstojeća sezona Huseina u Bahreinu dobija izuzetnu osjetljivost i važnost; jer dolazi u trenutku kada mnogi potomci ovog klana osjećaju da su bili meta u svom vjerskom, društvenom i političkom postojanju.

Stoga će Muharram 1448 biti sudbonosna prilika u svakom smislu. Ovi dani nisu samo dani žalosti, već pravi test odnosa između vlade i šiitske zajednice u zemlji, te test sposobnosti Bahreinaca da zaštite svoje rituale i identitet pod pritiskom.

Možda najjasnija poruka koju nosi ovogodišnji Muharram je da je škola Imama Huseina (a.s.), zasnovana na odbacivanju ugnjetavanja i nedostatka pokornosti, još uvijek živa u savjesti Bahreinaca. Što su teškoće teže, to je više privrženost Ašuri, i što se više neki trude ograničiti ili sakriti ovaj glas, to više on pronalazi prisustvo i korijenje u srcima. Stoga, predstojeći Muharem u Bahreinu neće biti običan događaj, već stanica koja će otkriti mnoge istine o nivou strpljenja ljudi, dubini njihove veze s imamom Huseinom (a.s.) i spremnosti ljudi da brane svoje tradicije, bez obzira na bilo kakav izazov.