Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - Posljednjih dana pojavio se široko rasprostranjeni talas diskriminatornog ponašanja i bestidnih rasističkih uvreda američkih sigurnosnih zvaničnika prema timovima koji učestvuju na Svjetskom prvenstvu. Pogrdno ponašanje koje je dovelo do snažne reakcije svjetske javnosti, a mnogi korisnici sajber prostora smatrali su da je način na koji Amerikanci tretiraju sportiste sličan tretmanu koji pružaju kriminalcima.

U tom smislu, prije nekog vremena, objavljivanje videa na društvenim mrežama koji su prikazivali ružno ponašanje američkih agenata sa igračima senegalske reprezentacije dospjelo je u vijest. Video snimci koji prikazuju senegalske fudbalere kako su prisiljeni da stoje na pisti odmah nakon slijetanja na aerodrom San Antonio dok su im prtljag i lične stvari podvrgnuti rigoroznom fizičkom i sigurnosnom pregledu od strane američkih sigurnosnih zvaničnika.

Osim toga, slični izvještaji iz New Yorka pokazali su da se konvoj uzbekistanske reprezentacije također suočio s nekonvencionalnim sigurnosnim mjerama prilikom ulaska na stadion ICON na otoku Randalls, uključujući upotrebu pasa tragača i neuobičajena zaustavljanja i pretrese.

U isto vrijeme, sabotaža terorističke američke vlade protiv naše nacionalne nogometne reprezentacije također je stvorila ozbiljne probleme za članove tima; na način da će iranskoj reprezentaciji biti dozvoljen ulazak na američko tlo samo dan prije utakmice protiv Novog Zelanda, a istovremeno će se suočiti s ozbiljnim ograničenjima.

Palestinsko-američki novinar Rami Khoury vidi Svjetsko prvenstvo kao potpuno ogledalo američkog imperijalizma i rasizma, rekavši: "Ovo je isti stari obrazac američkog rasističkog i imperijalističkog ponašanja koji je sada dostigao novi nivo na Svjetskom prvenstvu." Sramotna šutnja FIFA-e i Organizacijskog odbora Svjetskog prvenstva u vezi s takvim uvredljivim i rasističkim ponašanjem izazvala je val protesta i negativnih reakcija javnosti. Trenutna situacija jasno pokazuje da su Amerikanci uzeli nogomet za taoca politike kroz svoje diskriminatorsko ponašanje i bestidne rasne uvrede prema reprezentacijama koje učestvuju na Svjetskom prvenstvu.