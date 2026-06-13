Predstavnik Hezbollaha: Cionistički režim će se povući iz Libana na osnovu sporazuma između SAD-a i Irana

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - "Hussein Al-Hajj Hassan", predstavnik parlamentarne frakcije libanskog Hezbollaha, objavio je da informacije koje je iranska strana dostavila libanskim stranama pokazuju da će Libanon biti u potpunosti uključen u svaki mogući sporazum o uspostavljanju primirja između strana.

U intervjuu za Al Jazeeru, Al-Hajj Hassan je rekao: Hezbollah prati pozive i vijesti koje su objavile različite strane i posrednici, uključujući iranske, američke, katarske i pakistanske zvaničnike.

Izjavio je da dostupne informacije ukazuju na to da je mogućnost postizanja i potpisivanja sporazuma velika, ali je istovremeno upozorio na mogućnost da se SAD povuče iz svojih obaveza ili da cionistički režim preduzme akcije kako bi poremetio proces sporazumivanja.

Pozivajući se na iskustvo prošlih sporazuma, predstavnik Hezbollaha je rekao da se svakom novom razumijevanju mora pristupiti s oprezom, jer su se SAD i cionistički režim ranije povukli iz nekih sporazuma, te su iz tog razloga neophodne jasne garancije kako bi se spriječilo da se takav događaj ponovi.

U vezi s tim da li će mogući sporazum između SAD-a i Irana uključivati ​​i Liban, Al-Hajj Hassan je rekao da informacije koje su dobili od Irana, predsjednika libanskog parlamenta Nabiha Berrija i posrednika ukazuju na to da će Liban biti u okviru primirja i prekida vojnih operacija.

Rekao je: "Ono što smo jasno dobili od iranske braće je da će Liban biti u potpunosti uključen u primirje, a ovo pitanje također uključuje povlačenje cionističkog režima iz južnog Libana."

Naglasio je da svaki sporazum mora biti praćen povlačenjem snaga cionističkog režima s libanskog tla, a Hezbollah se ne slaže s ostankom snaga režima u libanskim područjima ili s davanjem cionističkom režimu slobode vojnih akcija unutar Libana.

Potreba za jasnim garancijama

Kao odgovor na pitanje hoće li Hezbollah zaustaviti svoje operacije nakon potpisivanja sporazuma između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, Hajj Hassan je rekao da provedba ovog pitanja ovisi o pridržavanju sporazuma druge strane.

Izjavio je: "Ako se postigne sporazum, a cionistički režim napadne, očekuje li se da Hezbollah ostane tih?"

Predstavnik Hezbollaha, naglašavajući da grupa nije spremna vratiti se na uslove prije 2. marta 2026. godine, rekao je: "Sjedinjene Američke Države i cionistički režim moraju biti prve strane koje će ispuniti svoje obaveze."

Dodao je: Svaki sporazum zahtijeva određeni vremenski okvir i stvarne garancije.

Kritike učinka cionističkog režima i Sjedinjenih Američkih Država

Al-Hajj Hassan je naglasio: U proteklom periodu bilo je hiljada kršenja prethodnih sporazuma od strane cionističkog režima. Ovaj režim i vlada SAD-a nisu se pridržavali svojih obaveza, dok su se libanonska i iranska strana pridržavale dogovora.

Predstavnik parlamentarne frakcije Hezbollaha dodao je: Hezbollah ne može sam preuzeti obavezu, dok cionistička strana nije pokazala svoju posvećenost.

Prema njegovim riječima, odgovornost za vršenje pritiska na cionistički režim leži na Sjedinjenim Američkim Državama, jer Washington igra ulogu garanta.

Osvrćući se na prošle sporazume, rekao je: Sjedinjene Američke Države su u nekim slučajevima najavile sporazume, ali su kasnije odustale od njihove provedbe; problem koji pokazuje potrebu za stvarnim garancijama za bilo koji novi sporazum.

Provedba sporazuma; Testiranje sljedeće faze

Predstavnik Hezbollaha izjavio je da se grupa smatra strankom koja se pridržava sporazuma na osnovu prošlih iskustava, dok cionistički režim ima historiju kršenja sporazuma.

Naglasio je da sljedeća faza mora biti zasnovana na transparentnoj provedbi svakog postignutog dogovora.

Al-Hajj Hassan je zaključio rekavši: Svaki mogući sporazum mora dovesti do završetka rata i povlačenja cionističkog režima s libanonske teritorije, a Libanon neće prihvatiti nastavak statusa quo ili prisustvo cionističkih snaga unutar svoje teritorije.